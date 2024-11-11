00878兩年前也曾帳上賠近14萬元！存股哥：若當時停損、退縮、放棄…就沒有現在

翻到了2年多前00878帳損近14萬的限動，那時才剛開帳號不到三個月，還在自言自語時期，追蹤數沒有很多，可能也很少人看過我的00878帳損紀錄跟心得。

聊存股、聊高股息的人大多都是從多頭、獲利開始聊，我是從2022空頭、帳損開始，因為逆轉戰局才能激勵人心，這也是身為存股人的最大價值。

能找到的最大帳損紀錄是2022/7/15時帳損近14萬（-13.61%），當時878張數約63張、股票總值400萬。 過了2年又4個月，00878張數提升到115張、帳面獲利44萬（+19.63%），股票總值793萬，短短2年多我的股票總值增加幅度幾乎超越過去12年的總和。

如果當時的我因此退縮、停損、放棄用00878為基礎打造的股息現金流，那我不可能做到現在這樣的程度。

也因為當時不斷用股息再投入去累積張數，也才有更大的本金讓我用股票質押開槓桿，繼續衝高持股部位跟現金流。

世界上沒有任何一支標的或投資工具讓你買進之後就不斷往上漲，起起伏伏本來就是很正常的過程，重點是在這段長期穩定成長的趨勢中，你能否捱得住中間的狂風暴雨。

也許回頭看這段不太好的時期才是讓你衝高張數的最好時機，更是恨不得大幅加碼的地板價，疾風才能知勁草，存股人最會的就是逆風前進。

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