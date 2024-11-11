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00878以配息0.55元計算月領1-10萬需要幾張！ 知美：不太需要擔心會降息

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

00878年化配息率9.66%，想要參與除息11月15日前買進！

2024年11月01日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第四季配息，預計配發現金股利0.55元，利用公告當天的收盤價格22.77元計算，單季配息率2.42%，年化配息率9.66%。年度總現金股利2.01元，創下成立以來新高。

00878超狂月配10萬加薪表公開！

（利用第四季配息金額0.55元預估）

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表：

想要月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本124萬2013元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本372萬6015元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1242萬0011元

近期月配高股息ETF，00929、00940開始降低配息，不少觀眾朋友擔心，老牌高股息ETF會不會撐不下去，00878國泰永續高股息用實際數據證明，不用擔心，今年繼續穩定維持配息。

知美幫大家整理00878最近兩年的配息數據，現金股利從0.27元穩穩增加到0.55元。

為什麼都說00878是主打穩穩配息、穩穩領息，因為追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，選股邏輯跟跟目前市場上大多數高股息偏好的「追高息」不同，00878的股利率是利用最近三年的平均殖利率計算，不盲目追求高息而是要追求穩定配息，同時還會排除配息不穩定的景氣循環股，仔細觀察填息天數，今年8月碰上台股震盪劇烈，依舊是30天順利完成填息。

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.55元

最後買進日：2024年11月15日

除息日：2024年11月18日

配息日：2024年12月12日

2024年11月01日，知美繼續維持無腦扣款的習慣，定期定股買進一張00878，目前總共持有23張，這次除息預計可以領到1萬2650元現金股利，明明說好的每個月月底無腦扣款，為什麼這次偏偏要等到月初？

因為這次剛好碰上颱風假，10月31日股市沒有開盤，所以只好等到11月01號才買進，當日最低金額22.15元，但是知美早上太認真工作了，等到中午打開APP的時候，價格已經回到22.79元了，大部分的觀眾朋友看到錯失甜甜價，心中肯定是充滿惋惜...

但是對於知美來說已經是無腦買進，長期投資就不去在意幾百元的差距了，還是老話一句，專注本業、無腦投資，剩下的就是等待機會，讓資產慢慢累積起來吧！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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知美Jimmy

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