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00878配息較其他檔高股息ETF沒陡降外…還能順利填息！ 第四季有望股價高成長

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

美國大選後，市場不確定因素消除，機構法人普遍看好美股及台股年底可望創高峰，台股ETF投資人數激漲，集保最新數據統計，65檔台股ETF投資人已達到10,019,802人，突破千萬人大關，前五名全由高股息ETF包辦，國泰永續高股息（00878）穩坐股民最多的寶座。

ETF專家分析，觀察市場投資人數最多的前五檔台股ETF，分別是：

00878的1,465,894人
0056的1,204,559人
00919的1,019,539人
00929的931,133人
00940的886,661人

五檔合計就有5,507,786人，包辦了超過一半的台股ETF市場。

其中00878單周人數增加11992最多，0056和00919也各增加了3245和6712人，但00929不增反減少4218人、00940更是掉隊5593位股民，人氣王由00878領先各檔ETF。

專家分析，00878即將於11/18除息，本周五（15）就是最後日，第四季配息0.55元，年化配息率超過9%，今年以來歷次配息穩定上升，相比其他高配息的ETF，近期都有配息陡降的狀況，00878能穩定配息實屬難得，應是歸功於其合理的選股邏輯。

且回顧前次配息剛好在8月大盤下修時，仍能順利填息，加上近一月的報酬率有2.66%，各方面表現都能讓投資人買單，成為多數人投資ETF的核心標的。

進一步分析00878成分股，包括23%金融股和60%左右的電子半導體類股，近期市場大事包括企業營收月報，中信金上週五率先公布10月獲利，累計前10月盈餘633.89億元，已賺贏2023整年度，市場樂觀等待今日金控雙雄富邦金、國泰金公告營收，14家金控前三季已獲利超過5000億元，多數金控股的股價今年揚眉吐氣，帶動含金量高的00878，因有金融和AI半導體產業營收助攻，具備高股息跟高成長雙優勢，人氣居高不下。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 AI 填息 金融股

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