買大盤的波動會比台積電（2330）低但代價是什麼？ 陳重銘：報酬率較低
＊原文發文時間為11月08日
今天大盤上漲145點，投資人應該高興嗎？不一定喔！
看看台積電上漲2.35%，超過大盤的0.62%...表示大盤有很多拖油瓶。
目前台積電占大盤指數36.84%，台積電上漲2.35%就貢獻大盤0.866%；以昨天收盤23408.82計算，台積電應該貢獻大盤202.66點，但是大盤僅上漲145點，表示其他股票加起來還跌了57.66點。
如果你不是持有台積電，那麼今天你是「賺到指數卻賠上價差」。
台積電上漲25元貢獻大盤202.66點，所以台積電上漲1元就貢獻8.1點。
以後看到大盤上漲先不要開心，要先扣掉台積電的漲幅喔！
今年台積電上漲超過500元，等於貢獻大盤約4200點，扣掉台積電之後大盤指數僅1萬9千多點喔！今年大盤漲了約5800點，有4200點是台積電一家，真的是台積電一個人的武林。
有人說買大盤波動低比較安全，我同意...但是你付出甚麼？
安全的代價就是：較低的報酬率，看你能不能接受了
沒有最好的投資，只有最適合自己的投資。
◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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