今天適合加碼美債ETF？清源秉諺：明年1月份高機率繼續降息1-2碼

【股市爆料同學會．清源秉諺】

本來想說前天是本波美債正二最後一次加碼，預期的是今年12月19日會再降息一碼，基本上債券低點就在現在這個點位無誤。

而今有新的想法：美國總統就職日，是2025年1月20日

而聯準會2025年1月，宣布利率決議的日期在1月30日

這10天剛好是川普成為美國總統的10天，我的想法是全天下的人都知道川普想要鮑爾降息，鮑爾也知道全天下的人知道川普要他降息，再加上全天下人都知道鮑爾牆頭草尿性，而鮑爾也知道全天下人都知道他的尿性。

我想，有98.7%的機率，明年1月份會繼續降息1-2碼。降息無關乎通膨或就業數據，而是關乎鮑爾是否會暗中迎合川普。

以上是我想再小小加碼搭降息順風車的理由，請大家發揮想像力，覺得鮑爾及川普會照以上劇本演出嗎？還是大家覺得利率會有什麼樣的劇本演出呢？

請好朋友們多多發表自己看法，也許含金量高的操作方法就在討論中誕生喔！

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