掌握半導體產業成長契機 中信兩檔 ETF 11月18日除息

中信關鍵半導體（00891）及中信小資高價30（00894）兩檔ETF於11月18日即將除息，中信投信表示，投資人可趁勢買進布局，掌握半導體產業成長契機。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，美國總統大選結果即將底定，不確定性因素可望消弭，且AI相關企業公布財報，多數優於市場預期，例如AI概念股Palantir Technologies（PLTR），近期股價受惠優異財報，連番大漲，凸顯AI正開始發揮變現能力。近期台股雖受美國大選干擾呈現震盪，但在台積電（2330）日前法說唱旺後市下，已先為台股打了強心針，反而是提供投資人進場布局的機會，其中又以半導體與先進製程相關股票後市最受看好。

張圭慧表示，00891剛進行成分股調整，新增家登（3680）、中砂（1560）、矽力（6415），剔除新唐（4919）、華邦電（2344）、愛普（6531）。其中，家登、中砂都屬於先進製程概念股，家登為全球半導體極紫外光光罩盒（EUV Pod）龍頭；中砂切入晶背供電，可望成為埃米世代顯學；電源供應龍頭廠矽力受惠半導體應用動能回升，電源晶片產業需求也可望提升。投資人仍長線看好全球半導體景氣回升、AI半導體供應鏈前景看俏。

00894成分股囊括台灣各產業中具代表性的「龍頭企業」，例如全球市占率第一的伺服器遠端管理晶片（BMC）股王信驊（5274），蘋概股股王大立光（3008），以及伺服器大廠緯穎（6669）、高速傳輸龍頭廠祥碩（5269）等，都是受惠AI高速發展的企業，護國神山台積電更當仁不讓為第一大持股，今年以來股價表現亮眼。00894打破投資人對於「成長性高的股票，配息率低」的刻板印象，今年前三次配息，都繳出不錯的成績單。

00894即將展開除息，張圭慧指出，台積電在法說上已強調，AI需求仍強烈，AI無泡沫化的疑慮；最新庫存循環數據公布為正，顯示台灣製造業訂單持續擴張，存貨水平相對低，庫存持續處於熱絡期。投資人可分批布局半導體相關ETF，或透過一籃子優質股票布局成長性高的台股ETF，掌握具產業前景、以及具有成長潛力的題材。

中國信託投信表示，第4季半導體產業旺季行情可期，AI仍是市場主旋律，布局成長性高的台股ETF，可望搭上產業成長列車。成分股囊括台灣半導體龍頭企業的「中信關鍵半導體(00891)」，與「中信小資高價30 (00894)，除息交易日為11月18日，11月15日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為12月12日。投資人可趁勢買進布局，掌握半導體產業成長契機。 中信小資高價302024年來的配息紀錄。(資料來源：中國信託投信)

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