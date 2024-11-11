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00878之外也能選00919、00713、0056！ 達人曝光原因：自組月配還有強大的資本利得

聯合新聞網／ 蝦子維大力
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

我最新的高息ETF名單

Hi，最近有許多人問我高股息ETF應該買哪支？

除了大家都知道我的心頭好國泰永續高股息（00878）以外，我比較偏好的是群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056）。

幾個原因與大家分享：

發錢月份不同

00878發放股利月份是：

3、6、9、12

00919及00713是：

1、4、7、10

0056是：

2、5、8、11

這樣就可以月月領息，生生不息！

這四檔有強大的資本利得

0056成立於2007年

00713成立於2017年

00878成立於2020年

上面3檔成立時間都超過4年，經過時間的洗禮，累積足夠的資本利得，因此有強大的配息實力。

那00919成立於2022年，距今才兩年多怎麼會選擇持有呢？

00919具體上市時間是2022年

10月13日，當時大盤指數是12,810點，現在大盤指數已經23,553點，也就是說，00919上市時間非常漂亮，成分股當時價格非常便宜，所以目前也累積了相當多的資本利得。

這4檔高股息ETF每次配息除了成分股的股利以外，還可以多配資本利得，也因此，在這麼多新興高息ETF配息表現消風的情況下，才看得出它們的實力所在。

大家都買哪些高息ETF呢？歡迎一起交流喔！

◎本文內容已獲 蝦子維大力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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曾經我也抱著熱情跟夢想，想為公司還有同事的升遷、成長貢獻自己最大的心力，但熱臉換來的只有冷屁股，還有職場上的一堆鳥人跟屁事，一切盡在不言中，老鐵們也都出社會打滾多年了，懂得都懂。

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