00878之外也能選00919、00713、0056！ 達人曝光原因：自組月配還有強大的資本利得

我最新的高息ETF名單

Hi，最近有許多人問我高股息ETF應該買哪支？

除了大家都知道我的心頭好國泰永續高股息（00878）以外，我比較偏好的是群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056）。

幾個原因與大家分享：

發錢月份不同

00878發放股利月份是：

3、6、9、12

00919及00713是：

1、4、7、10

0056是：

2、5、8、11

這樣就可以月月領息，生生不息！

這四檔有強大的資本利得

0056成立於2007年 00713成立於2017年 00878成立於2020年

上面3檔成立時間都超過4年，經過時間的洗禮，累積足夠的資本利得，因此有強大的配息實力。

那00919成立於2022年，距今才兩年多怎麼會選擇持有呢？

00919具體上市時間是2022年

10月13日，當時大盤指數是12,810點，現在大盤指數已經23,553點，也就是說，00919上市時間非常漂亮，成分股當時價格非常便宜，所以目前也累積了相當多的資本利得。

這4檔高股息ETF每次配息除了成分股的股利以外，還可以多配資本利得，也因此，在這麼多新興高息ETF配息表現消風的情況下，才看得出它們的實力所在。

大家都買哪些高息ETF呢？歡迎一起交流喔！

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