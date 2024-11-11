00935恐受川普勝選影響…該出清攤平債券ETF嗎？ 專家：台積電高機率有下一輪漲勢

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聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

網友詢問，降息前買了不少美債ETF，現在帳面不太好看，倒是持有一段時間的00935表現意外不錯。最近川普上任，很擔心台股會受到影響，建不建議把賺錢的00935順勢獲利了結，加碼攤平低檔的美債ETF？

我剛入行的時候就有長輩跟我分享，散戶之所以績效不好，常是因為賺錢的部位總是急著獲利了結，而賠錢的部位卻怎樣都捨不得賣，長期下來留在庫存的股票都是虧錢的，當然不會賺錢。

所以應該反過來，賺錢的部位就是因為趨勢正確，不只該續抱，也應該考慮加碼；相反地，賠錢的部位看情況不對，就算不願砍，也不要輕易攤平加碼。

套用到這位網友的案例，雖然美債不至於像地雷股頻頻破底，但該漲的時候不漲，那就是有問題。當然有問題的不是美債，而是你的判斷。既然看走眼了，要加碼也不是不行，不過站在資金效率的角度上，可能會等上好一陣子。

反觀目前台灣科技類股，川普上任後，台積電已經近新高了，一但翻過前高，高機率啟動下一輪漲勢。這個時候反而該伺機等待低點加碼，而不是急著獲利了結回頭攤平美債。

所以結論，要加碼挑賺錢的加碼，尤其00935是台股唯一一檔把研發費用納入編製規則的科技ETF，競爭力沒問題，要是台積電一路往上，這檔ETF績效一定不會差。

唯一要克服的，就是想辦法忍住賣股的衝動。對此我建議，可以把部位移轉到小朋友的帳戶上。一來你不會天天看，不看就不會想賣股；二來長期下來，你會發現這些帳戶的績效完勝你好幾倍。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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曾經我也抱著熱情跟夢想，想為公司還有同事的升遷、成長貢獻自己最大的心力，但熱臉換來的只有冷屁股，還有職場上的一堆鳥人跟屁事，一切盡在不言中，老鐵們也都出社會打滾多年了，懂得都懂。

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