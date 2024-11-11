AI+優息ETF 最佳拍檔

法人統計近十年來11月至年2月台股呈現連四月上漲，投信法人認為，以當前環境來看，中長線成長趨勢明確的人工智慧（AI）概念股將是台股上攻的領頭羊，建議優先布局結合AI搭配優息雙優勢的台股ETF。

第4季起進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，分析師估計，2024~2025年台股企業獲利成長率皆達二位數，提供台股下檔最好的保護，此外，9月起美國聯準會（Fed）降息循環啟動，股票市場將持續受到市場資金推升。

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊指出，台灣AI供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工都具備關鍵優勢，讓台灣成為名副其實的「AI軍火庫」。其中，受惠國際雲端大廠在全球建立AI伺服器資料中心，伺服器製造訂單動能維持高檔，伺服器的硬體規格決定了AI模型的運算能力及速度，甚至將影響AI系統的可靠度和穩定性。鴻海、廣達、緯創和英業達等台系大廠，掌握全球八成伺服器市場、九成AI伺服器市場。

在操作上，台新台灣AI優息動能ETF研究團隊表示，AI技術在各個行業中的應用及需求不斷增加，第4季電子產業將進入傳統旺季，隨生成式AI需求的提升及南部晶片設計產業推動基地的設立，台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，長線的產業趨勢成長動能將延續，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

凱基台灣AI 50ETF經理人施政廷指出，美國大選由川普勝出，關稅議題短期可能影響半導體業投資氣氛，但先進製程晶圓代工龍頭在先進製程及CoWoS封裝皆具有高度技術領先優勢，能夠將成本轉嫁於客戶，無須過於擔心獲利影響，短期政治雜音過後市場焦點將回歸AI產業基本面，大型雲端服務供應商對AI投資持續擴大，消除先前市場對於AI投資放緩的疑慮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。