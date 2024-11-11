國泰永續高股息 湧錢潮

經濟日報／ 高瑜君
單周規模增加前十大ETF
單周規模增加前十大ETF

台股慶祝美國大選大確定因素消除，上周五（8日）上漲145.07點，台股ETF市場同樣交易熱絡，交易量最高的前幾檔台股ETF包括國泰永續高股息（00878）等，而整體ETF市場規模增加第一名的是國泰永續高股息，單周規模增加133.45億元，基金規模已高達3,473.79億元；且國泰永續高股息股民人數已超越台積電，穩坐國民ETF寶座。

機構法人分析近期市場，聯準會11月符合市場預期，已宣布降息1碼，可望維持大選後漲勢，這幾日市場正在反映川普2.0時代來臨，主要股市包括美股、中國A股及台股都呈現上漲格局，需留意漲多也是利空因素，這幾日股市反應熱烈，但川普就任前可能還有波動，投資個股選擇較不易，藉由產業跟成分股都相對分散的台股ETF投資，再加上有高息可領標的，是比較聰明且穩妥做法。

綜觀整體投資環境，已可排除2025年經濟硬著陸情況，除美國降息起跑、美選不確定性告一段落，多項數據也顯示美國經濟仍然穩健，不過，仍需留意國際政治局勢動盪，建議投資人要提升資產配置抗風險能力，不單壓股或債，攻守兩者平衡很重要，未來幾年發展重點還是在AI及半導體族群，可以多朝持有這些族群的ETF發揮。

回顧國泰永續高股息今年以來配息金額，前三次從年初0.4元一路成長到今年5月除息時配出0.51元、再到8月時的0.55元，11月不負眾望再次配出0.55元，有別於其他檔高股息ETF連連吹起降息風來看，國泰永續高股息的配息力更加受到市場肯定。

法人認為，國泰永續高股息配息之所以能如此出色，歸功主因就是指數設計邏輯，2022年台股大跌，2023年台股噴漲時，國泰永續高股息明顯比大盤跌得更少，也漲得更多，成立四年來展現打敗大盤的ETF實力，在月配息ETF大軍壓境下，堅持每季穩健配息的策略，近一周也跟著台股一起向上，市價從22.88元一路上漲至8日已達23.2元。

國泰永續高股息最大優勢就是分散、均衡，只挑龍頭公司，30檔成分股的權重比率大多3%左右，最大持股聯發科占5.06%，即便單一個股波動加劇，也不致於動搖ETF淨值，發揮ETF優勢，本周五（15日）最後買進日前，人氣會持續創高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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