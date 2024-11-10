實領薪水32K計畫「淡出職場」！存股哥：本月靠0056和00929及斜槓現金流近10萬

今年四月底發佈了第一篇職場淡出計畫系列文，開始降職減薪過半退休生活，現在擔任基層人員扣完勞健保領不到33K，薪水少了許多但我很滿意目前的生活節奏。

曾經我也抱著熱情跟夢想，想為公司還有同事的升遷、成長貢獻自己最大的心力，但熱臉換來的只有冷屁股，還有職場上的一堆鳥人跟屁事，一切盡在不言中，老鐵們也都出社會打滾多年了，懂得都懂。

過去的自己也很需要公司的這份薪水，沒辦法人在屋簷下不得不低頭，如果失去這份薪水那以過去的股息絕對沒有辦法支應我的生活開支，但現在的我已經不是過去的我了，現在的我絕對有能力轉身離開，瀟灑就走。

每個月的股息現金流讓我的生活多了更多不同的選擇，經營自媒體也讓我重新找回自我實現的成就感，「正職工作」已經不再是必要選項，只是讓我維持生活節奏、人際互動的一種方式而已。

這是一種安心感吧，一種自由、擁有選擇權的感覺，不再被生活追著跑，想過什麼生活就由自己決定，我覺得不一定要大富大貴、每天大魚大肉，無拘無束、自由自在的小日子是我比較喜歡的生活方式。

我覺得低薪不是太大的問題，因為以前的我也領過22K，但我靠自己財商知識及經營自媒體，得到我自己想要的生活，也祝老鐵們可以用自己的方式，活出有選擇權的人生。

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