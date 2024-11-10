0050股價天花板還未到…相對高點在211元？達人：長線持有者免管這事

定期定額買大盤，是大家都認同的共識，所以0050、006208自然就成為大家容易持有的ETF，又因為台積電持股比重高過五成，這也讓ETF今年績效大幅超車其他ETF及個股，除了買進台積電本人之外，都很難是0050的對手。

過去我提過多次，0050不適合用什麼KD值或技術指標來判斷高低點，因為ETF本質還是基金，而基金看的是持股漲跌，市值就是淨值，目前狀況如下。

0050淨值及折溢價

從淨值來看，與市價的折溢價情形差不多，代表市場對0050的看法沒有過熱也沒有過冷，那麼這樣要如何判斷高低點？其實還是可以，直接從台積電近期走勢就能找出一些蛛絲馬跡，畢竟都已經買一半以上的持股，首先要觀察的是連動比例，我們以近三年的全年股價走勢來對照。

個股比較

2024年至今以來，台積電漲幅是83.81%，0050是46.92%。

2023年台積電上漲28.65%，0050上漲18.83%。

2022年是股債雙殺年，台積電下殺27.07%，0050跌幅則是24.26%。

從三個時間點來看，台積電漲跌幅都高於0050，這沒什麼好奇怪的，就跟大盤跟著台積電走而已，隨著台積電帶動台股越來越強，0050持續加碼台積電，占比也不斷提升，回頭去看0050剛成立之初，2004年台積電持股比重為16.27%，後面十幾年都沒有超過兩成，但2020年新冠疫情後，台積電股價開始飆漲，大盤權重也不斷提升，因此0050也跟著加碼上去，截至大約五年的時光，0050持股台積電從兩成買到目前57%，只要台積電持續上漲，那麼突破六成也不是什麼問題。

台積電持股比重越來越高也很合理，第一個是0050半年換股一次，長期持有台積電，就能享受長期上漲的資本利得，再來是成本考量，0050從台積電40元就抱到現在，其實不管怎麼加碼都不用擔心追高問題，那麼該如何抓0050高低點呢？這個從台積電月線來抓就可以，先假設0050持股台積電六成，那我們用台積電漲跌幅六成來抓，就大概能知道0050接下來的方向。

首先我們先使用本益比估價法來看。

台積電本益比河流圖

從2022年開始，可以明顯看到台積電本益比持續上升，從最慘的12倍一路回血，高峰是在28倍到30倍左右，對照目前的情況同樣如此，如果以台積電2024年前三季EPS繳出30.8元來看，全年用40元來算也剛好而已，如果用本益比30倍換算就是1,200元，以最新收盤1,090元來算，本益比是27.25倍，還有大概兩倍本益比，差不多是110元的空間，也就是10%左右。

台積電漲幅空間打六折，我們先當作0050的空間，所以0050還有6%的待上漲幅度，以0050目前199元換算下來，就是211元。

第二個是技術面，因為0050長期不賣台積電，所以我們直接看月線。

台積電2330技術分析

從技術面來判斷，我們要先假設台積電五年內還是半導體業的霸主，那麼前一波半導體熱潮就可作為參照。

2020年三月股價最低殺到235.5元，這個多頭漲到2022年初的高點是688元，所以漲幅是192.14%。

接著一路殺到2022年十月，最低370元，從高點回落大約46.22%。

後面進入2023年之後，認真說起來，台積電就是維持多頭格局至今，以370元算到現在為止，累積漲幅是194.59%。

按照前一波規律來算，台積電應該要開始進入整理震盪的格局，但股價預測也不是人人都能抓，而且美國也啟動降息，半導體自然有機會持續受惠上漲，不過我們還是要注意高點回落，以前一波回檔46.22%當作參數，用目前股價換算會回檔到586元。

0050當然也是打六折，所以回檔幅度是27.73%，以目前股價換算是144元。

結合台積電基本面及技術面之後，可以算出0050相對高點是211元，相對低點是144元，這個操作區間就留給波段投資人參考，或者是想賣0050變現的投資人，至於長線持有者，就不用管這件事。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：0050天花板還沒到？高點211元如何算出來的？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。