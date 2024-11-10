快訊

影／蔣萬安獎勵奪刀勇警 侯友宜籲其他見義勇為民眾「快現身」

即便你吃得很健康也沒用？研究揭做不到一事讓糖尿病風險增

影／沙烏地阿拉伯下雪了！乾旱沙漠變銀白大地 不思議雪景曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

00878曾有只配0.05元過…若跌回15塊敢ALL IN？小師傅：屆時能抱住不賣都難

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 （聯合報系資料照）
台股示意圖。 （聯合報系資料照）

00878第四季宣布配息0.55元，還是非常客氣，不高也不低，一直以來都是這樣，績效不會特別突出，股息也不會配得特別高，一直保持非常穩定的狀態。但也因為這種太穩定的狀態，過去常常被很多人酸和嫌棄。

不過，因為近期其他高股息開始慢慢降配息，有往下降的趨勢，反而00878這種穩定的股價和配息，讓很多人又覺得它好像很不錯、很穩、很安心。

當然，現在看00878確實很安心、很穩定，但其實它在前幾年也破發過，也有只配息0.05元的時候，也有很長的時間配息只有5～6%。

很多人現在覺得它表現很好，所以會覺得如果00878再一次跌回到15塊，一定可以放心的all in 下去。

但是，如果真的有機會跌回15元，肯定是因為市場發生了什麼大事情，才會造成這樣的下跌。很多人碰到的時候，根本控制不住當下的恐慌，抱緊處理不賣都很難了，哪裡還敢壓身家。

我記得在2020年新冠疫情期間，股市崩跌超過30%，美股多次熔斷停牌，市場深不見底往下殺。

當時，我的帳面虧損幾百萬，工作也被迫停止，沒有收入，每晚看到美股熔斷就失眠，擔心隔天台股會繼續崩跌。有時候，恐懼不是因為沒錢加碼，而是因為你根本看不到盡頭到底在哪裡。所以，真的敢在這種時機不去理會任何雜音，一路按照自己的紀律持續買進的人，一定是經歷過大風大浪的真勇者。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 破發

延伸閱讀

0050股價天花板還未到…相對高點在211元？達人：長線持有者免管這事

00713被00915取代？一樣主打低波抗跌...專家解析「成分股」：適合不同投資人

假設00878和00919皆「降息打8折」怎應對？ 真星華：增張數維持股利水平

高股息ETF吹降息風是「回歸正常」而非退步！ 艾比：00878、0056、00713、00915還能維持高殖利率

相關新聞

0050股價天花板還未到…相對高點在211元？達人：長線持有者免管這事

定期定額買大盤，是大家都認同的共識，所以0050、006208自然就成為大家容易持有的ETF，又因為台積電持股比重高過五成，這也讓ETF今年績效大幅超車其他ETF及個股，除了買進台積電本人之外，都很難是0050的對手。

00878曾有只配0.05元過…若跌回15塊敢ALL IN？小師傅：屆時能抱住不賣都難

00878第四季宣布配息0.55元，還是非常客氣，不高也不低，一直以來都是這樣，績效不會特別突出，股息也不會配得特別高，一直保持非常穩定的狀態。

台股ETF 投資契機浮現

美國總統大選底定，美股上演慶祝行情，與美股連動性高的台股也跟進上揚。由於美國各科技巨頭發布最近一季財報，顯示AI競賽正熱...

00878配0.55元「無縮水沒降息」…存股族用新台幣熱情支持！ 五天規模暴增百億

應是00878第四季配息0.55元，年化配息率超過9%，吸引了存股族用新台幣熱烈支持。

海外ETF股王00757展現霸氣 規模、股價改寫歷史高

美股科技股財報反映AI效益顯現，加上川普重返白宮，美國聯準會降息一碼符合市場預期，三大利多匯聚，美股上漲格局輪動到科技股...

股息投資也要分散布局 中信全球與亞太兩檔高股息 ETF 11月14日掛牌

瞄準海外投資商機，中國信託投信推出台灣市場首見採月配息機制的海外高股息ETF，包括中信全球高股息ETF（00963）及中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。