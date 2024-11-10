00878曾有只配0.05元過…若跌回15塊敢ALL IN？小師傅：屆時能抱住不賣都難

00878第四季宣布配息0.55元，還是非常客氣，不高也不低，一直以來都是這樣，績效不會特別突出，股息也不會配得特別高，一直保持非常穩定的狀態。但也因為這種太穩定的狀態，過去常常被很多人酸和嫌棄。

不過，因為近期其他高股息開始慢慢降配息，有往下降的趨勢，反而00878這種穩定的股價和配息，讓很多人又覺得它好像很不錯、很穩、很安心。

當然，現在看00878確實很安心、很穩定，但其實它在前幾年也破發過，也有只配息0.05元的時候，也有很長的時間配息只有5～6%。

很多人現在覺得它表現很好，所以會覺得如果00878再一次跌回到15塊，一定可以放心的all in 下去。 但是，如果真的有機會跌回15元，肯定是因為市場發生了什麼大事情，才會造成這樣的下跌。很多人碰到的時候，根本控制不住當下的恐慌，抱緊處理不賣都很難了，哪裡還敢壓身家。

我記得在2020年新冠疫情期間，股市崩跌超過30%，美股多次熔斷停牌，市場深不見底往下殺。

當時，我的帳面虧損幾百萬，工作也被迫停止，沒有收入，每晚看到美股熔斷就失眠，擔心隔天台股會繼續崩跌。有時候，恐懼不是因為沒錢加碼，而是因為你根本看不到盡頭到底在哪裡。所以，真的敢在這種時機不去理會任何雜音，一路按照自己的紀律持續買進的人，一定是經歷過大風大浪的真勇者。

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