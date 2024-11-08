台股ETF 投資契機浮現

美國總統大選底定，美股上演慶祝行情，與美股連動性高的台股也跟進上揚。由於美國各科技巨頭發布最近一季財報，顯示AI競賽正熱，同時開始貢獻營收，台灣擁有AI完整產業供應鏈，法人看好台股第4季表現。歷史經驗統計，美國總統大選後台股平均表現佳，投資人可趁機把握台股ETF投資契機。

統計2000年以來美國總統大選後台股後1月、後3月、後6月、後1年平均表現分別為3.3%、13.2%、18.3%、16.6%，漲勢相當亮眼。由於去全球化已成顯學，美國企業要去中化，中國企業要去美化，對已在全球供應鏈擁有相當優勢的台灣企業有利，從過往觀察，選舉結果對台股影響有限，選後市場往往會回升。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股盤勢在美國選舉後可望整理穩健向上格局，台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。後續應密切關注新政府的政策走向，尤其是涉及貿易、科技和稅收的政策。今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，受益人數也持續攀升。

野村臺灣創新科技50 ETF （00935）基金經理人林怡君指出，股市表現最終仍將回歸基本面，如企業獲利與成長性。儘管美國大選後新局在短期內仍可能存在不確定性，然而就中長期成長潛力來說，科技股仍將是較具向上動能的族群，因為全球AI科技投資浪潮已成市場共識，其中走在浪尖上的創新科技，可望持續引領股市投資浪潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。