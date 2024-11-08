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00878配0.55元「無縮水沒降息」…存股族用新台幣熱情支持！ 五天規模暴增百億

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 （聯合報系資料照）
台股示意圖。 （聯合報系資料照）

台股慶祝美大選結束，連續多日翻紅上漲，台股ETF交易活絡，交易量最高的前幾檔人氣ETF包括00940、00919、00929、00712，以及00878，其中00878近一周規模增加133億元，堪稱ETF人氣王，最新規模高達3473.79億元，市場專家認為，應是第四季配息0.55元，年化配息率超過9%，吸引了存股族用新台幣熱烈支持。

市場專家分析，聯準會11月符合市場預期，已宣布降息1碼，可望維持大選後漲勢，這幾日市場正在反映川普2.0時代來臨，主要股市包括美股、中國A股及台股都呈現上漲格局，需留意漲多也是利空因素，這幾日股市反應熱烈，就任前可能都還有波動，投資個股選擇不易，藉由產業跟成分股都相對分散的台股ETF投資，再加上有高息可領的標的，會是比較聰明且穩妥的做法。

本月要除息的話題ETF中，又以00878國泰永續高股息最受到市場關注，連月來已有多檔股債ETF下修配息金額，00878手握三千多億新台幣資金，每次配息都是轟轟烈烈，這次也順利挺過第三季的台股整理期，在第四季配出漂亮的0.55元，讓投資人12月都能開心領到聖誕禮。

法人認為，00878配息力不容置疑，歸功主因就是指數設計邏輯，2022年台股大跌，2023年台股噴漲，00878明顯比大盤跌得更少，也漲得更多，成立四年來徹底展現打敗大盤的ETF實力，在月配息ETF大軍壓境下，不改英雄本色，堅持每季穩健配息策略，力抗群雄，近一周也跟著台股一起向上，市價從22.88元上升到約23.21元。

00878最大優勢就是分散、均衡，只挑龍頭公司，30檔成分股的權重比例大多3%左右，最大持股聯發科是5.06%，即便單一個股波動加劇，也不致於動搖ETF淨值，這才是ETF設計初衷，預料下周五最後買進日前，還會有一波爆買潮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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