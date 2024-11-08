海外ETF股王00757展現霸氣 規模、股價改寫歷史高

美股科技股財報反映AI效益顯現，加上川普重返白宮，美國聯準會降息一碼符合市場預期，三大利多匯聚，美股上漲格局輪動到科技股，標準普爾500指數與那斯達克指數收盤創下新高。追蹤美股的ETF也強強滾，多檔海外ETF8日漲逾1%，其中，股王統一FANG+（00757）規模在日前突破300億元創新高後，投資人持續追捧，早盤股價勁揚近2%，以96.65元改寫歷史新高，為第一檔即將挑戰百元大關的海外ETF。

美國大選結束後最大不確定因素消除，川普主張企業與個人全面減稅，有助提振經濟及市場成長動能，尤其美國半導體股，可望受惠川普「美國重返榮耀」政策紅利。進一步回歸到基本面來看，據LSEG I/B/E/S最新統計至11月7日，已經有86%標普500企業公布財報，其中76%獲利優於預期。

而財報已經開獎的亞馬遜、蘋果、Meta、微軟等科技巨頭，營運都繳出亮眼的成績單，顯示AI帶來的效益已經顯現，使市場對AI前景更加樂觀。接下來輝達（NVIDIA）將於11月20日公布業績數字及展望，也備受矚目。

投資專家表示，隨著資金重新配置到美國股市，多頭力挺AI長線大趨勢主軸不變，投資人可以透過定期定額，擇優選擇全方位布局AI產業的海外ETF，參與長線趨勢向上的契機。例如，雄據海外ETF股王地位屹立不搖的00757，就是因為成分股一手掌握AI、雲端服務、資安、元宇宙、串流影音、電子商務等科技巨頭，核心業務產生的穩定現金流壁壘，才成為00757穩坐股王寶座的底氣。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。