股息投資也要分散布局 中信全球與亞太兩檔高股息 ETF 11月14日掛牌

瞄準海外投資商機，中國信託投信推出台灣市場首見採月配息機制的海外高股息ETF，包括中信全球高股息ETF（00963）及中信亞太高股息ETF（00964）正式成立，預於11月14日掛牌。這兩檔ETF鎖定全球及亞太區優質企業，與目前台股高股息指數高度集中於科技產業的特性形成互補，可望為投資人創造更理想的分散投資效果。

中國信託投信表示，根據集保結算所最新統計，近年來台股ETF受益人數快速成長至近千萬人，其中22檔台股高股息ETF的受益人數已突破700萬大關，規模占整體台股ETF逾七成。值得關注的是，目前台股高股息ETF有新台幣1.51兆元資金集中在科技產業，雖凸顯台灣科技業的領先地位，但投資過度集中單一產業，也無法發揮分散風險的功能。

中國信託投信指出，面對台股高股息ETF投資過於集中單一產業的現況，跨足海外市場將可提供投資人更多元的資產配置選擇。00963經理人陳雯卿指出，該檔ETF鎖定已開發國家市場，篩選條件包括市值須達50億美元以上、股利率大於3%、自由現金流收益率需超過6%的優質企業。

另一檔00964則聚焦亞太區域最具經濟實力的六大市場。經理人張苡琤表示，00964追蹤NYSE亞太高股息指數，其成分股與現有台股高股息ETF的重複程度相當低。更重要的是，該指數前三大產業配置分布平均，金融業占33％、能源業21％、工業19％，與目前台股高股息指數高度集中於科技產業的特性形成互補，可望為投資人創造更理想的分散投資效果。

從績效表現來看，亞太高股息指數近四年平均股利率達8.9％。在台股面臨高基期、未來股利表現存在不確定性的情況下，布局海外高股息ETF不失為優質選擇。中國信託投信擁有全方位的高股息ETF產品布局，投資人可自組組合進行資產配置，且具備分散風險、提高股利率等多重優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。