高股息ETF吹降息風是「回歸正常」而非退步！ 艾比：00878、0056、00713、00915還能維持高殖利率

近期很多高股息ETF大吹降息風，主打月配息的00929配息也一直降，00878開出的Q4配息，維持新高0.55元/股。

盤點今年4季配息，00878今年共配息2.01元，11/1收盤股價22.77元，換算今年殖利率為8.82%。

如果想參加00878這次配息，請記得在11/15日前買進，除息日為11/18，配息發放日為12/12。

要注意的是，資本損益平准金代表的是「未實現損益+已實現損益」，所以每天都會變動，因此如果你買00878是為了穩定配息，那定期追蹤家底是很重要的。

本次00878的配息無疑給存股族一劑強心針，因為配息還是維持新高。

也就是說，如果ETF上市的時間剛好是波段高點，投信做不到價差，只能拿成分股的股利來配息，配息殖利率就會越來越貼近成分股的殖利率，也就是說，殖利率會越來越接近5-6%。

5-6%殖利率對我來說，只能算是「正常發揮」，不算是「退步」。

當初買ETF的初衷，不就是為了可以有一籃子股票分散風險，可以有人幫忙我們定期做換股、作價差嗎？

現在很多人買高股息ETF是為了10%的配息，這或許有點本末倒置。

目前還能維持高殖利率的ETF，大概就是波段低點上市、或是很早就上市的ETF，譬如00878、0056、00713、00915等。

至於還可以維持這樣的配息表現多久？沒有人知道。

不過我想，與其期待高於正常水平的殖利率，或許提前建立正確的認知，才是最好的策略吧。

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