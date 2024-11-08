假設00878和00919皆「降息打8折」怎應對？ 真星華：增張數維持股利水平
部分月配型高股息ETF最近有另類「降息」現象，季配型雖然還沒有發生，先未雨綢繆評估看看，心裡有個數，好面對未來可能的狀況。
先假設「降息」情形
00878近四次配息為0.4、0.51、0.55、0.55元共2.01元，以最低0.4元×4=1.6元算，相當於打八折。
00919近四次配息為0.55、0.66、0.7、0.72共2.63元，以最低0.55元×4=2.2元算 ，同樣打八折。
股利影響程度
舉例來說，大華同學有100張00878和50張00919，今年領息100×2010+50×2630=33萬2500元，用來買13張24元的00919。
若明年降息，可以領100×1600+63×2200=29萬8600元，用來買12張24元的00919。
後年可以領100×1600+75×2200=32萬5000元...
大華同學心裡有數
如果降息，持續增加張數，可以讓股利維持在一定水平，例如30萬元左右。
如果明年或後年股市狀況不錯、重返榮耀，ETF股價漲上去，資本利得的空間加大，又可以拿來配息，重返殖利率10%俱樂部也不是不可能（例如後年100×2010+75×2630=39萬8250元）。
大華同學覺得存股領息的方法蠻簡單、穩定，有信心越做越好
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