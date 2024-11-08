00679B、00687B殖利率有可能到5％嗎？伊森翻歷史數據：離高點真的不遠了

本周除了美國總統大選外，最重要的當然是周五的聯準會會議，恰逢這個時刻，美債市場自從聯準會降息兩碼開始，利多變利空，一路暴跌到今天十年期國債殖利率再次重返4.4%水平，甚至有許多外資機構上喊5%，今天伊森想跟大家聊聊，變成眾矢之的的債券市場該怎麼解讀，美債殖利率真的有可能到5%嗎？

聯準會金融指標透露玄機

首先我們可以有一個基本概念，聯準會有兩項使命「充分就業」、「管理物價」，透過各種貨幣政策，聯準會可以收緊或是放鬆金融環境的寬鬆度，而越寬鬆對市場來說較有利，反之則不然。

資料來源：財經M平方

上圖是聯準會本身內部的金融環境指數，這裡有兩條曲線，分別為三年期和一年期，其實都是要顯示出在一段時間裡金融環境是寬鬆還是緊縮的狀態（指數在0之下為寬鬆，指數在0之上為緊縮），而根據數據來看，九月的金融環境實際上是落在一個寬鬆的狀態。

但我們可以細看一下金融指數的組成成分就可知道，從9月到10月金融環境到底有甚麼變化：

1. 基準利率：不變 2. 國債十年期利率：＋60個基點 3. 房貸利率：+60個基點 4. BBB利率：＋42個基點 5. 美股：約下跌1%多 6. 房價：未知 7. 美元：+3.2%

顯然相比於九月，十月的金融環境應該會比九月來的更加緊縮，這裡有很大的原因跟十年國債殖利率轉強有關。

而伊森想說的是，現在的市場或是聯準會需要這樣的緊縮嗎？其實這個問題還是回歸到聯準會最關心的兩項任務「就業市場」、「通膨率」上，而我們都清楚，現階段PCE仍在緩降的狀態，理論上聯準會是沒有必要去緊縮金融市場的，因為這對他們來說沒有好處，所以重點將是就業市場的變化，但從領先指標的空缺率、薪資成長或是離職率與招聘數來看，就業市場其實都還處在放緩的狀態，聯準會在此時根本沒有必要使金融環境更緊縮，但事實是金融環境被市場自己交易的更緊縮了。

美債殖利率飆升以成歷史少見

統計自九月聯準會首次降息以來，10年美債殖利率迄今總共上漲了約60個基點，10年美債殖利率最高甚至來到4.479%。上圖可以看到，不管是在衰退情形還是非衰退情形下，十年期美債平均來說都是向下走緩降，就算會有反彈，也不太會出現這種劇烈的，有點逆趨勢的現象，下表伊森整理了幾檔人氣債券ETF的資料，大家看了就可以知道殖利率有多誇張的甜。

要知道，這次的十年期國債債券殖利率，幾乎可以說是創下了歷史紀錄的飆升，就算回推過去類似的情境，例如1995年，軟著陸背景+網路科技誕生，那時候的降息也沒有讓殖利率飆升這麼多。

川普交易與預期心理作祟

那投資人肯定會想問了，為何會有這樣的漲法呢？其實是與2024年的特殊背景有關，首先是聯準會降息碰到「美國總統大選」，市場強烈的訂價川普將會上台，從上圖來看可以明顯發現，債券殖利率的走勢與川普的勝率有明顯的正相關，而川普的關稅政策很有可能會帶動通膨回升進而導致利率無法下降，在美國財政部持續發行國債且維持財政赤字的情況下，都讓美債殖利率往上攀升。

美債殖利率已進入滿足區間

伊森想跟大家說，本周聯準會的記者會，鮑爾的說法對於國債市場會顯得重要，針對市場自動幫金融環境緊縮的想法，會不會有記者提出來問他，他會怎麼回答？

資料來源：Tradeview

而伊森的想法很簡單，不要跟聯準會作對，聯準會如果希望金融環境穩定寬鬆，好讓就業市場有時間跟空間穩定下來，那市場就不能對著做，現在的國債殖利率飆升幾乎可說是在跟聯準會對作，上圖是十年期公債殖利率，從技術面來看隨時都可能遇到下降壓力線的挑戰，美債殖利率要持續往上推升是較不合理的。

資料來源：財經M平方

這點我們也可以從上圖來做輔助判斷，美債其實也有跟VIX指數類似的指標存在，上圖是所謂的MOVE指數，而長期來看當MOVE指數接近只要接近140左右幾乎都是短時間內美債殖利率的高點，目前最新的水平約落在130，顯示離高點真得不遠了。

最後伊森想指出，現階段我們思考國債市場的一些環節，可以簡單透過這些問題的答案來建立信心跟策略。

1. 川普當選後通膨數據會在半年內惡化嗎？ 2. 聯準會會因為猜測通膨惡化所以減少降息嗎？ 3. 聯準會難道不知道美國財政部明年要發放大量國債嗎？ 4. 川普當選會希望聯準會降息還是升息？

如果以上的答案都是肯定的，那現在的債券市場確實有值得投資的地方，不但可以對沖風險，還能領有不錯的債息。

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