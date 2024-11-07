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Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

看到美債投等債都很火？ 法人：還是有配息愈配愈多的

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

美國總統大選落幕，由共和黨川普勝選，引發債市波動。觀察長天期美債ETF走勢，6日雖一度重挫，但爆量收下影線，7日則多在平盤上方震盪。經過川普交易衝擊後，債券價格是否回穩，值得觀察。

美債ETF持續破底引發網友熱議，或說「債蛙已死，有事燒紙」，或是「最近看到美債投等債都很火」、「套著配都舒服」。雖然投資人、網友對債券後市多空看法不盡相同，但美債ETF規模、受益人持續增長也是不爭的事實。根據美國財政部公布外國持有美債金額，台灣以2,590億美元，躍上美國第11大債主，包含壽險資金及散戶都進場搶債，顯示投資人雖然對近期美債走勢罵聲連連，但還是錢進債市，主要是看好債券的穩定息收與未來表現。

今年來市場最熱門的債券ETF首推的元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B），不過，近期中信美國公債20年（00795B）也引來網友討論。

此外，由於近期美債ETF持續下挫，殖利率反而來到誘人的水準，觀察市面上規模較大的長天期美債ETF，00687B今年三次配息分別為0.34元、0.34元、0.42元；00679B則為0.31元、0.335元、0.345元，兩檔都有成長趨勢。至於00795B今年三次配息分別為0.35元、0.38元、0.4元，若以今年總配息金額來看，00795B表現不俗。如以三檔美債ETF價格換算年化報酬率，股價較低的00679B相對突出。

投資專家表示，債券價格之所以下跌，主因在於川普及共和黨主張擴大財政支出，意味著美國政府將增發債券，不僅使政府債務惡化恐影響評等，且美債供給量也持續上升，然而聯準會雖降息但同時也進行縮表，當債市最大買家聯準會縮手，供過於求的情況下，將加劇債券價格下跌。不過，投資人布局債券若是以鎖住利差、穩定領息為目標，此時美債殖利率仍在相對不錯的水準，長期而言仍可期待美國降息循環帶來的債價上揚。

中國信託投信基金經理人張瓈尹則點出，觀察近期長天期美債ETF走勢，市場在選前川普交易氣氛非常濃厚，在川普確定勝選當天不確定因素消除後，長債ETF其實是爆量收下影線，顯示低檔承接買盤強勁，短線上殖利率有利空出盡之味。同時，FOMC降息仍在現在進行式中，顯示債券利率在上揚空間有限，債券價格落底訊號逐漸浮現，空手的投資人或許可以考慮趁此機會進場布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 美國公債

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