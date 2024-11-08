台股ETF受益人衝千萬

台股ETF受益人數本周將挑戰千萬關卡的里程碑，根據臺灣集中保管結算所，65檔台股ETF受益人數已達9,993,443人。前十大台股ETF受益人數即有763.7萬人，其中，國泰永續高股息（00878）、元大高股息及群益台灣精選高息ETF三檔受益人數都超過百萬。

布前十大台股ETF中，七檔是高息型ETF，伴隨台積電等權值股漲勢，市值型ETF受益人數也急起直追。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，大盤評價先前修正至15倍本益比合理評價，企業獲利仍持續往上，因此第4季大盤拉回仍可偏多操作，無礙中長期偏多趨勢。

台股受惠景氣面恢復，以及資金面充沛的雙重利多，企業獲利持續往上，預估第4季可維持多頭格局，帶來許多類股輪動機會，拉回擇優布局優質產業及個股。今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意相關投資契機。

美國大選後的股市短期內可能還有波動，國泰投信建議，投資人可優先考慮產業均勻配置的國泰永續高股息，這檔ETF追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，在30檔台股成分股中，前五大持股分別是聯發科、聯詠，可成、廣達和國泰金，六成布局在電子半導體類股，再輔以兩成的金融保險類股，兼具科技業的成長動能及金融業的穩健成長，打造進可攻退可守的特色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。