債券ETF除息秀 夠利

11月進入新一波債券ETF除息熱，觀察市場上34檔即將除息的債券ETF，票面利率前十強都有5%以上的水準。投信法人指出，當債市面臨公債殖利率走高環境，票面利率越高的債券，相對更有底氣抵禦殖利率走高帶來的資本利得減損。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，相較於高股息ETF，債券ETF具備固定收益特性，票面利率等於是企業願意拿出多少利息借錢，因此票面利率愈高，代表發債企業的配息力相對愈強。

美國大選凸顯財政赤字議題，市場預期選後美國政府會增加舉債，帶動通膨隱憂，也令市場對美國聯準會降息幅度與腳步的預期心理出現變化。短期內公債殖利率下行空間有限的情況下，選擇債券ETF建議考慮存續天期偏短、信評偏中段的債種，並適度承擔信用風險，以換取利差優勢，在追求債息與風險之間取得最佳平衡點。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，美國降息循環啟動與經濟軟著陸的金融環境與1995年期間雷同，觀察當時各固定收益商品的表現，在降息循環啟動後三個月、六個月、一年非投等債漲幅分別是4.44%、9.91%、17.89%，表現都優於投等債與美債。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種。

群益投信表示，美國第3季實質經濟成長率達2.8%，雖略低於上季及過去四季的平均值3.0%，但仍較聯準會的長期潛在水平1.8%為高，顯示目前景氣動能雖降溫，但仍優於聯準會預期，經濟衰退風險不高。非投資等級債企業槓桿率仍處在2012年以來相對低位，財務狀況穩健，違約風險亦小，加上目前非投等債槓桿率略高於十年低點，利息覆蓋率高於長期平均水平，加上發行市場持續成長，再融資風險已逐漸降低， 非投等債違約風險可控，未來仍可吸引資金持續流入。

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