美股ETF 上演慶祝行情

美國總統大選後，因勝選的川普「降低國內稅」等有利美國企業之經濟政策，帶動美股上演慶祝行情，三大指數6日都創下新高，帶動7日盤面上共有11檔原型ETF收盤價跟著創下新高，且均為海外股票ETF，建議可投資人可適時透過美股ETF介入布局。

根據CMoney統計，7日市價創下新高的ETF有富邦未來車、第一金太空衛星、國泰數位支付服務、國泰北美科技、復華S&P500成長、中信特選金融、永豐美國科技、元大S&P500、國泰全球品牌50、國泰美國道瓊、國泰網路資安。

11檔收盤價創新高的ETF

國泰投信ETF研究團隊指出，這次美國總統大選選前民調相當緊繃與膠著，未提前慶祝大選結束，選後不確定性降低，將有助於股市表現。

統計2000年以來美股表現，只要沒有遇到經濟衰退，無論選舉結果為何，在選後對股市均是正面看待。

選舉結果明朗後，美股將走至少一年多頭態勢，其中標普500指數在選後半年平均報酬可達14%、一年平均達25%。且無論是否政黨輪替，市場反應選後刺激性財政政策，選後均會上漲。

川普選前提出的財政政策主要方向為減稅，有助拉升企業獲利，就產業政策面而言，川普主張放鬆金融監管，批准通過《沃克規則修正案》，放鬆對商業銀行自營交易的監管；降低科技業監管、可能引入化學、礦產、鋼鐵和汽車等非綠色產業的補貼。

整體看來，川普當選較有利於美國金融、工業及科技等產業。在選後利多支撐下，美股第4季旺季行情將正式啟動。

復華S&P 500成長經理人吳允翔表示，川普勝出美股大漲，成長題材更受市場青睞，帶動標普500成長指數11月以來上漲5%，優於標普500指數的3.9%。

預期降息環境加上川普主張減稅及放寬管制措施，將為企業營運提供助力，法人認為，帶動市場轉向具高成長潛力的科技創新個股題材。

法人指出，展望未來美國整體經濟持續維持韌性，企業獲利強勁，同時美國就業市場供需趨於平衡；通膨持續溫和放緩；聯準會仍在降息循環，政策利率將逐步朝向中性靠攏；Factset也預估，標普500企業2025年獲利年增率上看12%以上，顯示美國股市仍在多頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。