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00713績效輸00940 他怨過譽！網曝關鍵原因狠酸：高股息用來躲「殺積盤」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00713。（本報系資料庫）
網友討論00713。（本報系資料庫）

不少人談及抗跌又有投資績效的高股息ETF非00713莫屬，然而有網友抱怨「00713是不是過譽？」他觀察台股自8月下跌至今，00713表現並不佳，績效甚至輸給00940。其他人則解釋，「00713選股邏輯就是低波動」，狠酸他「買股連性質都不知道，聽別人推薦就買？」

一名網友PTT發文詢問「00713是不是過譽？」他表示，00713從台股8月下跌開始，股價表現不佳，不只輸給0056、00878，近三個月甚至還輸給00940的績效，他傻眼表示，「00713是不是買到撞到？可以稱為最過譽的ETF嗎？」

其他人留言「早就說今年高股息都會跑輸大盤了」、「這支選股邏輯就低波動，大跌就知道了」、「問就是歐印，再跌再歐印」、「買股連性質都不知道，聽別人推薦就買？」、「高息全部海水退了」、看績效可能炒幣比較符合需求」、「看整年的東西，每月或每天都有問哪檔ETF績效怎樣，年初一堆吹919和929，某段時間也不是下去整理一段」、「在這邊看幾個月的漲跌請去賭博好嗎」。

還有人說「高股息就是拿來躲殺積盤的，不是台積漲時拿來看」、「我只看出市值型屌打高股息」、「這檔建議有錢就買，跌就多買，買到100張之後你就撥雲見日了」、「現在股市就不可能大跌買這個到底要幹嘛」、「沒耐心的話，當沖就好，幹嘛買高息ETF」、「根據有效市場假說，本來就不可能一直打贏大盤」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息 2330台積電 ETF PTT 選股邏輯

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