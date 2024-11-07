美國總統大選後 長天期BBB企業債、金融債ETF「息利得勝」

美國總統大選結束，川普及共和黨大勝，川普全面執政來臨。投信法人分析，選後美降息+企業減稅+放寬監管三箭齊發下，川普主政下的大美國時代，企業獲利與消費復甦，將帶旺企業基本面前景，對於固定收益投資人來說，受惠於美國企業重返榮景，具長天期投資級企業債券將「息利得勝」，尤其是鎖定純美國企業、信評等級為BBB的企業債ETF、金融債ETF，風險報酬均衡兼顧，將是川普未來四年主政下的穩健領息資產首選。

美國總統大選結果揭曉，由川普領軍的共和黨，分別拿下總統大位及參眾兩議院，出現難得完全執政局面，投信法人表示，川普完全執政後，美國有望走上重返榮耀道路。儘管短線上，可能加速市場重炒川普交易概念相關資產，包括美元強升、美國公債殖利率衝高，加密貨幣比特幣也狠漲。中長期來看，預料川普重新上台後，主張對企業減稅，或可能推出更大規模的財政刺激方案，另外對科技、金融、醫療保健，及能源等產業放寬監管，預期對美國大企業營運前景增添新一輪成長動能，有助於美大企業債券信評及收益維持穩健表現。

新光BBB投等債20+（00970B） ETF經理人王韻茹表示，川普當選後，預料企業減稅政策助攻下，有利於海外營收占比高者（大型股）。根據歷史統計，一旦短期的選舉不確定性因素消除後，長線資金也有望進場，對債市而言，將回歸貨幣政策與經濟數據基本面，尤其是美國經濟驚奇指數出現由負轉正，美國景氣呈現軟著陸，吸引資金回流到投資等級債，顯示投資級債券相較公債仍具表現機會。

建議投資人可以考量將美國投資級企業債納入資產配置，尤其是鎖定純美國、長天期、BBB投資等級的大型企業債或金融債ETF，隨美公債殖利率竄高，相對公債更具高息收優勢，加上近來公債價格回落，空手投資人現階段挑選這類商品，有機會進場卡位相對較低的進場成本，讓美國長天期BBB投資級企業債ETF，成為川普未來完全執政下的新一波「領息資金潮」聚集地。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。