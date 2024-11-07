連「債黑」都心動已跌出不錯的時機點？ 專家：有膽識會贏！

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聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

下半年以來，債市波動劇烈，吸引一票投資人接連進場。這張圖表可以看出當前規模最大的10檔債券ETF，其屬性及過去半年受歡迎的程度。

如果以新增散戶人數觀察，可以發現前5檔有3檔都是公債ETF。由此可見，相較於殖利率逼近6%的投資級公司債，投資人更愛殖利率4.3%的長天期公債。

什麼原因？高殖利率不香嗎？月配息不好嗎？

因為長天期的公債有著較高的存續期間，對利率變動更敏感，價差空間也更大。

說白了，這份數據告訴我們一年領6%債息與一個月賺6%價差，投資人用腳投票選擇後者，只可惜不幸翻車。

昨天有提到，目前債券確實跌出不錯的時機點，甚至跌到我這個債黑也跟著動搖了。

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不過核心理念不會動搖，債券終究是防禦屬性的商品，賺價差就別想了，但如果為了領息，沒有壓力的資金、且願意花時間蹲，趁著當前高殖利率的時機點買進，還真的沒毛病。

現在月配選擇也很多，例如圖中就有00948B、00937B、00933B、00772B屬於月配機制，便宜的甚至10塊就能入手。

站在別人恐懼我貪婪、別人小賠我破產痾不對，別人靠北我加碼的觀點，我覺得到這個時期買投資級公司債，我就一句話：

「少年ㄟ叫小賀，你會贏！」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00722B群益投資級電信債 00933B國泰10Y+金融債ETF 00937B群益ESG投等債20+ 00948B中信優息投資級債 債券ETF 月配息

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