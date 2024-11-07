連「債黑」都心動已跌出不錯的時機點？ 專家：有膽識會贏！
下半年以來，債市波動劇烈，吸引一票投資人接連進場。這張圖表可以看出當前規模最大的10檔債券ETF，其屬性及過去半年受歡迎的程度。
如果以新增散戶人數觀察，可以發現前5檔有3檔都是公債ETF。由此可見，相較於殖利率逼近6%的投資級公司債，投資人更愛殖利率4.3%的長天期公債。
什麼原因？高殖利率不香嗎？月配息不好嗎？
因為長天期的公債有著較高的存續期間，對利率變動更敏感，價差空間也更大。
說白了，這份數據告訴我們一年領6%債息與一個月賺6%價差，投資人用腳投票選擇後者，只可惜不幸翻車。
昨天有提到，目前債券確實跌出不錯的時機點，甚至跌到我這個債黑也跟著動搖了。
不過核心理念不會動搖，債券終究是防禦屬性的商品，賺價差就別想了，但如果為了領息，沒有壓力的資金、且願意花時間蹲，趁著當前高殖利率的時機點買進，還真的沒毛病。
現在月配選擇也很多，例如圖中就有00948B、00937B、00933B、00772B屬於月配機制，便宜的甚至10塊就能入手。
站在別人恐懼我貪婪、別人小賠我破產痾不對，別人靠北我加碼的觀點，我覺得到這個時期買投資級公司債，我就一句話：
「少年ㄟ叫小賀，你會贏！」
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言