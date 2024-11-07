川普會跟台灣收「保護費」嗎？ 息大大：買00935取代台積電（2330）

川普拿下美國總統後，最大不確定因素消失了，另一個不確定因素是不知道何時、以及用何種形式對台灣收「保護費」。

短期台股波動一定不小，信心也會受衝擊，但拉長時間來看，台積電的競爭力依然擺在那裏，台灣最強的科技產業依然值得投資。

所以如果最近台股受到川普嘴砲影響而下跌，我反而認為會是非常好的進場時機點，尤其科技股接下來到隔年初，表現通常都不錯，不知道買什麼，科技ETF是首選。

目前最強的科技ETF就是00935，研發費用納入編製規則放眼全台股就這一檔獨有，目前前3大成分股，分別是台積電（30%）、聯發科（15%）、台達電（6%），都是台灣頂流的科技公司。

00935現在股價22塊，我計畫一路往下買，跌1塊買1張，跌10塊買10張，同樣的方法用在台積電，還沒跌破1000塊你就會破產，但是買00935，最多跌22塊，但那是不可能滴，時間拉長賺錢機會非常高。

我看好00935明年上半年，就會上30塊，買這種科技ETF，趨勢對了不見得賺得比股票少。

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