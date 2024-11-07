00878股價24.4元以下買進殖利率還是有9％以上！ 雷龍：一片股息縮水中注入希望
00878第四季配息0.55元
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國泰投信發布00878今年第4次收益分配公告，配息金額跟上次一樣維持新高，在股息縮水股海中注入希望。
00878配息資訊
每單位分配金額：新臺幣0.55元
參與配息最後申購日：113/11/15
除息交易日：113/11/18
預定發放日：113/12/12
00878數據資訊
公告日（11/1）收盤價22.77推算
單次殖利率為2.42%
年化殖利率為9.66%
近1年漲幅率為16.11%
近1年報酬率為25.94%
雷龍慢說
若在股價24.4元以下購入，推估年化殖利率有9%以上；若股價來到22元則高達10%，存股族可逢低買進。
最近市場許多標的股息縮水，而00878配息能維持跟上次一樣，著實讓股民放心不少，惟價差部分仍需持續觀察。
◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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