00878股價24.4元以下買進殖利率還是有9％以上！ 雷龍：一片股息縮水中注入希望

00878第四季配息0.55元

00878保管銀行為「台新銀行」，將配息帳戶變更成台新，即可省下跨行匯費喔！

國泰投信發布00878今年第4次收益分配公告，配息金額跟上次一樣維持新高，在股息縮水股海中注入希望。

00878配息資訊

每單位分配金額：新臺幣0.55元 參與配息最後申購日：113/11/15 除息交易日：113/11/18 預定發放日：113/12/12

00878數據資訊

公告日（11/1）收盤價22.77推算 單次殖利率為2.42% 年化殖利率為9.66% 近1年漲幅率為16.11% 近1年報酬率為25.94%

雷龍慢說

若在股價24.4元以下購入，推估年化殖利率有9%以上；若股價來到22元則高達10%，存股族可逢低買進。

最近市場許多標的股息縮水，而00878配息能維持跟上次一樣，著實讓股民放心不少，惟價差部分仍需持續觀察。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。