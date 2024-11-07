00713被00915取代？一樣主打低波抗跌...專家解析「成分股」：適合不同投資人

【文．玩股神探】

這兩年說到高股息配息，真的一季比一季還誇張，因為台股走多頭，所以資本利得越發越多，老牌高股息ETF殖利率10%變成標配，但我們之前有回測過績效數據，績效最強的是00713，就有很多人問說00915是不是已經超越前輩，我這集來跟你聊聊這兩檔抗跌高股息ETF的未來展望。

根據證交所統計，台股上市股票的平均殖利率已經低於3%以下，如果之後台股多頭延續下去，再漲一波，殖利率很可能會直接打到2%附近，這就會發生配息比通膨還低的囧事，到時候長期領股息的投資人會很頭痛。

其實很多高股息ETF的基金公司都深知這一點，開始陸陸續續調整投資策略，要想辦法買進更多高配息的股票嗎？不是，那根本不重要。

因為高配息股票就是配不出高殖利率，所以乾脆直接放棄，高股息ETF開始用力拼績效找飆股，賺更多的資本利得配發股息給大家，所以10%年化殖利率就變成一個基本標準。

我們老實說大多數台股投資人只重視殖利率有多少而已，其實也不在意淨值能否上漲。

不過正所謂羊毛出在羊身上，大家想要高股息ETF維持10%的殖利率，實際上這就是台股加權指數的年化報酬率加上平均殖利率而已。

台股加權指數年化報酬率大概是7%到9%，而台股平均殖利率大約是3-4%，如果把資本利得再加上股息都發給投資人，這底部就是台股平均上漲7%加上3%的現金殖利率，其實剛好就是10%。

如果從這個角度來看，高股息ETF想維持每年10%配息並不是難事，但前提是選股至少不能低於台股的平均漲幅，ETF如果只想靠短線行情操盤，那也幾乎是不可能的任務，因為ETF換股最快是一季或半年才能換，因此波段投資績效厲害的高股息ETF，很可能會在2025年冒出頭。

要說到抗跌又能繳出投資績效，高股息ETF絕對是00713，而最近異軍突起的00915也開始受到關注，大家發現這檔ETF的操盤績效也不賴，甚至有人在討論00915是不是能取代越來越貴的00713，所以這集要幫你追蹤這兩檔ETF的操盤及配息近況。

總報酬率對比

首先要看的當然是績效，而且要把除權息都還原回去，加權報酬指數2024年至今的漲幅接近三成，以這個基準來跟兩檔還原配息報酬率相比。

00915今年已經除息三次，累積總配息是2.26元，以2024年10月11日收盤價26.53元加回去是28.79元，以2024年初22.48元計算至今的還原報酬率是28.07%。

再來是00713，今年同樣除息三次，累積總配息為3.88元，2024年10月11日收盤價為56.6元還原股價是60.48元，以年初50.45元計算還原報酬率是19.88%。

兩相比較後，00713績效雖然漲兩成，但還是比不上00915。

選股邏輯對比

再來是選股邏輯，雖然兩檔我們都已經在之前影片有詳細說明，但因為要直接比較差異性，所以還是複習一下兩檔ETF的選股重點。

00713主要是買上市市值前250大的績優股，再搭配抗跌因子，結合穩定獲利且配息穩定的特質。

00915則擴大到上市櫃市值前300大的績優股，並排除股價下跌過多的股票，最後一樣搭低波動配高股息。

00915不買跌幅過深的股票，多頭確實有機會買到股價成長股；但00713不管股價殺太多這事，只要不要殺到太誇張，反而會逢低布局便宜績優股，有機會在空頭市場中獲利不錯的報酬率。

再從持股比重來看，00713前五大持股分別是統一、台灣大、可成、遠傳、華南金，確實都是以防禦性為主的績優股，這在股市多頭行情之下，平時投資避險抗跌的股票就不一定吃香。

至於00915前五大則是國泰金、統一、兆豐金、中租-KY、中信金，以金融股為主體再搭配統一，全部都是台股前五十大的權值股，股市多頭當然能帶動更亮眼的績效。

結論

如果硬要去比選股邏輯，多頭的時候，00915的績效很不錯，但如果遇到空頭市場，00713有機會撿到早就殺多的績優股，反彈或抗跌能力合理想像會比較好一些。

而且00915上市時間不夠長，所以剛好沒有遇過半年以上的空頭，是否能抗跌還要等真正遇到才知道。

所以回過頭來看，兩檔ETF只能選一家的話，還是要看你對股市接下來發展是樂觀還是悲觀。

這邊留給你去思考，不過我可以提醒你，在美國進入確定開始預防性降息循環後，以過去經驗來看是有利台股中期的走勢，這個點你也可以一起考慮進去。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00915績效拼過00713有貓膩？

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