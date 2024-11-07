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00909因川普勝選飆漲！專家「看好比特幣續漲數年」：全台唯一相關ETF走勢大好

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再度入主白宮，帶動「川普概念股」飆漲，加密貨幣也贏來一波大漲。美聯社
川普再度入主白宮，帶動「川普概念股」飆漲，加密貨幣也贏來一波大漲。美聯社

美國大選這次神速開票，川普勝出後市場急欲尋找這波受惠最大的投資標的，觀察全台ETF市場，昨國泰全球數位支付（00909）一枝獨秀，單日噴漲超過6%，勇奪兩百多檔ETF的上漲寶座，今日開盤繼續向上衝，盤中漲幅已近5%，00909的驚奇表現被稱是「川普概念ETF」。

法人分析，默默無名的國泰全球數位支付（00909），規模才新台幣13億元，從集保數據來看，受益人也僅有1萬人左右，但00909最大獨家優勢就是全台唯一與比特幣虛擬貨幣產業高度相關，成分股全是數位支付、虛擬貨幣交易所與相關硬體等，全球市值王輝達也在持股池中。

而剛當選的川普可說是比特幣代言人，他今年參加比特幣大會時演說承諾，只要他入主白宮，美國政府就不會出售持有的比特幣，而且還要把比特幣作為戰略儲備資產，並誓言要將美國打造成全球加密貨幣之都。

過去數位資產最大的緊箍咒就是金融監管嚴格，隨著川普當選，監管放鬆的趨勢明確，不難想像為何川普呼聲越高，數位資產的價格也跟著水漲船高。

再者，美國已經開始降息循環，代表企業借貸壓力得到緩解，更多企業會有更多充沛資金拿來投資，後市被看好的比特幣也順勢成為受惠標的，美國專業投資機構Bernstein發表的報告即指出，川普重返白宮，可能為比特幣帶來巨額收益，而且會是多達數年的過程，比特幣儼然是川普交易的最佳例子。

回到台灣投資市場，金管會對於比特幣或加密貨幣ETF遲遲不肯擴大開放，全台目前僅有唯一一檔「國泰全球數位支付（00909）」和其產業高度相關。

00909昨成分股超過半數漲幅都超過10%，即使你不認識00909，只要記得分析師預測比特幣漲勢將長達數年之久，一枚比特幣現在要價約新台幣243萬！國泰全球數位支付（00909）每張只要3萬元，現在開始買也還不算晚。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00909國泰數位支付服務 ETF 川普 比特幣 美國大選 虛擬貨幣

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