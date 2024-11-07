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台股 ETF 受益人999萬朝千萬邁進 市值型、高息型受青睞

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
最新台股ETF受益人數持續創高，離千萬大關僅一步之差。（聯合報系資料庫）
最新台股ETF受益人數持續創高，離千萬大關僅一步之差。（聯合報系資料庫）

最新台股ETF受益人數持續創高，離千萬大關僅一步之差，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加51,560人，來到999萬3,443人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，有47檔受益人數增加，其中周增加前四名包括006208、0056、00919、0050都有5,000人以上的增額，整體來看，受益人增加前十名中，市值型占前三名的兩席，有六檔是高息型ETF，季配型台股ETF還是較受投資人青睞。

群益投信表示，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率以及報酬率在全球均名列前茅，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

群益投信認為，儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法，ETF投資的低波動優勢勝過個股，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，大盤評價先前修正至15倍本益比合理評價，企業獲利仍持續往上，因此第4季大盤拉回仍可偏多操作，無礙中長期偏多趨勢，盤勢在11月美國選舉後可望整理穩健向上格局。

謝明志指出，台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。台股受惠景氣面回復，及資金面充沛的雙重利多，預估第4季可維持多頭格局，帶來許多類股輪動機會，拉回擇優布局優質產業及個股。

謝明志強調，今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意相關投資契機。

近一周受益人數增加前十名台股ETF。（資料來源：CMONEY、2024/11/1）
近一周受益人數增加前十名台股ETF。（資料來源：CMONEY、2024/11/1）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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