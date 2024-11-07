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上回降息BBB級公司債ETF比一比 00966B聚焦ESG讓投資效果升級

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
上回降息循環8檔BBB級公司債ETF指數報酬率排名 資料來源：彭博 統計自2019/7/31至2021/11/30
上回降息循環8檔BBB級公司債ETF指數報酬率排名 資料來源：彭博 統計自2019/7/31至2021/11/30

雖然美國公債殖利率短線出現回升，但10年期及20年期債的殖利率仍僅有4.3%及4.6%。通常只有投資級和非投資等級公司債，殖利率才能達到5%以上。以彭博11月5日資料，投資級債指數殖利率約5.16%，非投資等級債指數殖利率可以達到7%以上，但違約率也是投資級債的數倍以上。在全球景氣放緩的環境下，若想要賺降息的債券行情，且殖利率要達到一定水準，但又不想承擔高違約風險，BBB級公司債ETF就很適合這類型投資人。

這幾年基金公司瞄準投資人需求，陸續推出BBB級公司債ETF，加上11月25日開始募集的統一ESG投等債15+ETF（00966B），目前共有8檔可供投資人選擇。回顧上回聯準會降息循環，從2019年7月31日首次降息開始，至寬鬆政策結束。8檔BBB級公司債ETF追蹤的指數，在這段期間的報酬率至少都有23%。其中3檔ETF追蹤指數還有納入ESG機制，指數表現明顯更佳，以00966B追蹤的指數期間報酬率達到27.93%為最高。

依照00966B的指數編製規則，這檔ETF鎖定殖利率較高、違約率較低的BBB級公司債，並在篩選成分債時加入ESG因子。不僅如此，指數還利用ESG評級升降，進行權重加減碼，讓投資人可以在實踐永續投資時，獲得更優化的投資效果。近年氣候變遷現象越加明顯，ESG已經成為全球趨勢，並影響許多大型機構資金流向。ESG評分高的企業不僅更有機會獲得資金青睞，面對氣候異常的衝擊和市場變動時，也較有抵禦風險的能力。中長線來說，企業的ESG狀況和營運表現，也呈現正相關，使相關的基金有機會帶給投資人更好的報酬。

00966B將在11月25日~11月27日募集繳款，IPO期間每張1.5萬元，為月底領息、月配息機制。目前聯準會已經進入降息循環，歷史經驗顯示，債券殖利率通常會跟著聯準會基準利率調降而回落，進而產生資本利得。投資目標是賺取降息的債券行情，或想鎖定5%以上的殖利率水準，可以考慮利用相關ETF，達到收益和風險平衡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00966B統一ESG投等債15+ ESG ETF 殖利率

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