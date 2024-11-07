陸股港股還會漲？達人分析00882、00752第2波加碼「甜甜價」：行情看好1~3年

如果手上依然持有中港股市的投資標的，就要持續花心思來追蹤後市發展！

前段時間中國政府祭出了接二連三的救市政策，讓他們的股票市場創下了從2008年以來的最大單日漲幅；而這接二連三的救市政策包含了宣布降準0.5%，未來也還有機會再降0.25~0.5%。在這樣的擴張性政策之下，市場上的資金自然就會比較踴躍。

中港股市其實從今年2月初最低點的時候，就有提過可以開始留意，最主要當時會看好，是因為那時就已經推出很多禁空令或是融券限制。在賣壓持續減少 、買盤不變或買盤增加的情況下，價格就容易往上進攻。以目前持續增加貨幣流動性的情況，這只會更助於股市易漲難跌。

房市的部份，前幾年朋友在中國有買房，那時候買大約折合台幣一坪60~80萬，但前幾個月竟然只剩下一坪2、30萬左右的價格，真的是非常慘。

因此中國政府對於房市也有做出一些相對應的政策，例如將房貸的首付比例從25%降低至15%、調降存量房貸利率，接近到新發放貸款利率、提高對於保障性住房的比例等等。

這一系列的房市政策，也讓中國房地產龍頭「龍湖集團」短時間內就飆漲了168%。

以目前的位置來看，除了非常好的支撐在0.618的關鍵區域，也同時撐在了成交價位最密集的籌碼換手區，因此如果龍湖集團能成功在這邊出現轉勢，對於中港股市整體而言，短線上一定是會持續跟進。

但房市，應該就不會那麼快回溫。以中國股市跟房價之間的關係，兩者大多時候都存在資金排擠效應。

尤其如果以上證指數跟中國總體的房價相關係數來看，兩者更多時候也都是呈現負相關。

也就是股價漲，房價可能就開始降溫進入震盪；而股市下跌，資金就會到房市做佈局。所以以目前來看恐怕還要等待股市往上衝一波，房價才有可能觸底反彈。

而因為經過了這一波強力的向上反彈，讓中港股市的熱度大大提升，投資人又開始回來買賣股票...根據易觀千帆的數據統計，9月證券服務應用活躍人數逼近1.6億人，比8月成長了16.83%、相較去年同期成長了12.7%。

這代表市場的熱度是開始放大，而要做交易、要賺價差，最根本就是動能。人數變多、成交量變大，這都有助於股票市場的動能往上提升。

但很多人雖然看對了標的、看對了趨勢，為什麼還是賺不到錢？因為忽略了「價量分析」的重要，沒有在合理的位置去做佈局。

先以00882為例，目前的價格是回踩撐壓轉換的關鍵區域，而回踩關鍵區域不用急，耐心等待轉勢的形成就可以。

以目前00882來說，轉勢處大約是13.55元附近，也就表示價格要突破這位置，趨勢才可能再次轉強。

其他像是00752也是一樣 ，依然是回踩到關鍵區域然後等待轉勢。只要沒有出現轉勢就不要隨便加碼，趨勢只要還沒改變，就說明慣性依然還是呈現震盪或是修正格局。

這也是很多人投資會犯的錯，不斷的猜頭摸底，當然如果今天是資金非常大一直買，當然無話可說，畢竟本多終勝，但更多的人是沒有那麼多錢可以一直加碼的，所以在進場的時機或是價位的選擇就會非常重要。

而如果現在是被套牢的，老實說也不用太過擔心。這種基本面驅動的好轉，不可能短短幾週就走完，更多時候它必須要等待政策面的發酵，來引領數據面的反轉。

經濟數據通常又會走得比較慢，所以這樣的行情通常可以期待它發展個1~3年以上。最終的目標一定是期望中港股市的指數可以重回前高，所以還有非常一大段的路要走。

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