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債券已經「利空出盡」？ 專家：買點跌出來…殖利率像極了高股息ETF

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社

＊原文發文時間為11月6日

債券殖利率開始跌出買點

先前由於市場超前反映降息利多，加上過去一段時間「川普交易」盛行，9月以來債券ETF像是雙11架上的促銷品，天天享折扣、天天都便宜。

不過經過這輪猛跌，也使得美債殖利率現在又站上4.4%，對比大盤目前僅2.56%的殖利率，客觀來說，是真的跌出投資價值了。

但我認為，真正值得買的並不是殖利率4.4%的長天期公債，而是比起公債殖利率更高的投資級公司債。

目前投資級公司債平均到期殖利率大概落在5.5%~6%之間，反觀同期台股，殖利率高過5%的股票不到30檔。

所以如果是為了穩定領息，這個時間點投資級公司債是真的能買，畢竟高殖利率的標的現況就是越來越稀有，除了時機點不錯外，也能有效降低資產組合的波動。

圖表是本月即將配息的相關債券ETF，當中00844B、00775B、00937B、00756B年化殖利率都衝破6%，幾乎快讓人分不清是債券還高股息ETF了。

前2名00844B、00775B指數殖利率分別為5.43%、5.34%，但實際配出來換作年化都超過6%。一方面凸顯這類商品殖利率確實不錯，另一方面，也是想用錢跟大家交個朋友。

今天美債又到了波段低點，看起來短線有點超跌的味道，如果是站在純領息的角度，這個時間點確實是可以考慮納入的好機會。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00756B群益投等新興公債 00775B新光投等債15+ 00844B新光15年IG金融債 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 殖利率

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