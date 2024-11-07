00878去年被說「很爛」不如存00919、00929！ 存股哥：一年後情況完全相反

＊原文發文時間為11月6日

00878硬扛高股息降息風，本季配發股息0.55元，11/6股價也再次突破23元，雖然股性穩健沒辦法大暴噴，但穩定的股價跟股息現金流就是我願意重壓的主要原因。

先把時間倒回去年7月底11月初，當時00878從7/31相對高點21.86元跌到11/1低點19.61，整整跌了3個月，跌幅-2.25（-10.43%），這段時間也很多人說00878很爛、00878跌落神壇，各位應該還有印象才是。

反觀隔壁棚的00919、00929，股價不斷往上漲而且殖利率又高，00929更是有著第一檔月月配高股息的光環加持成為超級人氣王，一堆人說買00878不如去買00919、00929，因為無論比股價、比殖利率，00878在這三個月都遠遠不如其他兩檔高股息。

一年過後的今年情況完全相反，00919、00929被罵得要死，被說存這兩支還不如穩健的00878，上漲時人人都說存股，下跌時變成信心全無，存股本來就是看長期，我認為的長期是十年，但對許多人來說，長期持有的時間是三個月。

我的00919、00929目前也是呈現帳損狀態，但我一點也不擔心，因為我只要把過去成功的操作經驗複製到這兩支標的上即可，如果過去這套成功模式可行，那現在也一定可行。 從早期的金融股到00878，我也都曾帳損過，00878在2022年時甚至一度帳損10多萬元，但要是我因此放棄，那我也不可能累積出現在的張數，更不用說靠槓桿創造出更大的現金流。

有時候我覺得存股比的其實是心理素質，強如台積電兩年前也曾經跌到3開頭，但如果這時就放棄，比賽就真的結束了，在逆境中前進最後逆轉戰局，這才存股長投的價值所在。

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