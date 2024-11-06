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首檔月配美債ETF 聚光

經濟日報／ 高瑜君
債券ETF再新增兩檔月配+優息設計產品
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美國公債殖利率近期出現一波回升，長天期美債、投資級債ETF殖利率分別朝5%、6%前進，吸引買盤大舉湧入，包括目前投資人數最多的元大美債20年（00679B）昨（6）日再爆22.4萬張、創近三個月以來大量。法人指出，債券價格回檔殖利率必然上升，建議領息族可適時把握債券殖利率走高之際，配置具穩定配息優勢的債券ETF。

法人表示，過去低利時代投資人習慣透過高股息ETF領息，較忽略真正的收益資產其實是債券，而這一波美國升息帶動債市殖利率走升，創造很好的債券ETF配置機會，其中，又以美債ETF最具避險收益性質，獲市場高度青睞，目前規模前兩大的元大美債20年、國泰20年美債均採季配設計，提供規律現金流。

隨著透過債券領息的投資人持續增加，也出現配息頻率增加的需求，新募集的美債ETF正式進入月配時代，元大投信將於11月18日開始募集的元大優息美債（00967B），為國內首檔採月配設計的美債ETF，再提供領債息的不同選擇。

元大投信指出，現階段債券ETF具備債息收益與潛在資本利得兩大投資主軸，觀察到許多投資人是透過債券配息進行再投資或其他運用，本次再推出10元發行，採月配息設計的元大優息美債，且應對可能的降息循環初期，標的指數並針對納入債券票息率高低進行篩選，將以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。

同時，投資等級債相對美債具有更高的殖利率優勢，同步推出10元發行，採月配息設計元大優息投等債（00968B），除了持債信評上均為投資等級以上，且有相對較高的A級債比重，兼顧收益與風險控管。

法人指出，債券ETF進入門檻低，投資人只要從美債或投資級債ETF中挑選，就可輕鬆參與債券投資，規劃每月現金流。如果是為了避險收益，想一邊領息一邊分散景氣下行風險，保留未來加碼股市的資金，可以選擇美債ETF；如果看好美國高信評指標企業的營運無虞，則可將閒置資金把握高殖利率機會投入投資級債ETF，參與更高的息收。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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