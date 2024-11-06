0056、00919、00878靠高股息三兄弟領2萬8！女子：剛好「免費」換1張00919

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一樣來結帳算kaka家季配三兄弟9月的庫存：0056>15000股／00878>33000股／00919>37000股。

知道自己年底會開始比較忙，10月底11月底都會出國，工作會壓縮到時間，所以10月初測試性的按下群益借貸金額到手後，就分天數把錢打進去買完股票了。把00878補到33張、00919補到37張，沒有很厲害反正是借來的錢。

10月股息總共領了28863元，來到了本年度的最高！其中有兩萬多是00919配發，本月股價還是蠻低的，算一算直接可以換一張免費，所以直接下單一張，其餘的拿去買零股00929，00929也補到目標股數啦！

高股息績效雖不如市值型，但為什麼我還是繼續存？

因為懶，每個月帳戶都會有股息我不用去做買賣提領，發給我的股息我可以決定要再投入到哪支ETF或花掉（不過目前股息還是持續投入啦）。所以我覺得這是目前很適合我的方式。

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