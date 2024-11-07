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川普贏債券也完了？他買00679B、00687B慘虧 網曝1趨勢可能翻盤

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮賣掉長債。 聯合報系資料照
網友考慮賣掉長債。 聯合報系資料照

隨著全球市場迎來關鍵的政治與經濟時刻，投資人對資產配置的穩定性與安全性需求日益增加。PTT網友投資美債，目前績效卻是負數，讓他很猶豫「要不要放棄長債？還要繼續加碼攤平？」其他人建議，可保留手中長債，「除非降息循環改升息，套著還是有機會翻盤的」。

一名網友在PTT發文表示，他今年將投資重心都壓在美債上，之前賣掉一半，如今價格回到低點他又再度買進，短債投資數量較多，主要標的為00953B，這個月第一次領到配息、額度8%，他對配息還算滿意，不過一旦景氣反映價格後，就必須儘速賣出賺取價差；而長債他則投資00679B、00687B，分別套在31.49元、15.28元，報酬率從10%掉到-7%，他近期仍有逢低加碼，但也考慮放棄長債。

其他人留言「套著配都舒服，無腦買」、「FED馬上要宣布降息，看一下是否有改變降息路徑再說」、「我是覺得留著，但要不要加碼看你自己」、「等反彈再賣掉這個垃圾」、「我覺得缺錢再賣掉吧不然都先放著」、「長債我是當成退休的穩定金流，還在持續慢慢加碼」。

還有人留言「為了領息為什麼還要在意價差？」、「長債放著，買短債就好」、「你之前有賺到就該跑光了」、「除非降息循環改升息，套著還是有機會翻盤的」、「股市長期報酬率贏債券不知道嗎？」、「非投現在比長債香」、「早日認賠，川普上了說不定會跌更兇」、「我是覺得今天可以買明天賣掉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00679B PTT 債券 價差 報酬率 川普

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