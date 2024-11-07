00929、00919狂跌=人多的ETF別去？他反被嗆：台積電、0050人更多

最近台股高股息ETF出現「降息」現象，PTT網友討論，近半年00929、000919每天股價狂跌不止，外資天天都在狂賣，反而交易量較小的00915、00713漲勢較為明顯，他崩潰問「存股也要找人少的地方？」其他人卻不以為然，直言「人多不要去是什麼鬼？台積電你去不去？最大ETF是0050你自己不去的」。

一名網友在PTT發文詢問「ETF也是人多的地方不要去嗎？」他表示，「這半年看到00929、000919每天狂跌不止，外資拼命倒，每天賣的量都很大 但其他每天交易量相對比較小的，像是915、713，反而比較會漲」，他好奇，是不是存股也該找「人少的地方」，低調反而更好，他抱怨「每天跌到快懷疑人生了」。

其他人留言「主要是929賣股要配息」、「交易量少不代表股東數少」、「並不是好嘛，最大ETF是0050你自己不去的」、「無腦2330就好了，還不用被抽管理費」、「高股息並沒有抗跌，一切都要看成分股」、「受益人數最多是878吧」、「高股息是吧，每個都有長榮」、「etf的價格取決於成分股」、「VOO人很多，你會不去嗎？」、「etf的選股策略比較重要，好的策略不怕人多」。

還有人表示「0050表示：？」、「爛的ETF才不要去」、「主要還是看商品的標的」、「ETF穩健就00713、00915，但爆發力差，要配0050或是2330」、「如果人多的地方不要去，連台積都不能買了」、「你要看的是etf選的股，不是etf這個類別」、「0050、006208不買，去貪股息，活該」。

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