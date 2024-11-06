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不只00929、00940…年輕高股息都將「降息」？稀飯：沒老本、下半年沒辦法加碼

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
高股息ETF最近吹起「降息」風。台股示意圖／聯合報系資料照
高股息ETF最近吹起「降息」風。台股示意圖／聯合報系資料照

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最近台股高股息ETF出現「降息」現象，00929從0.20元降到0.14元，00940也從0.05元大砍20%，本月只剩0.04元。稀飯看網路上紛紛在討論這件「降息」的議題，股利表現不好，氣得直呼想換股了！

稀飯認為這一、兩年推出的ETF都還沒累積足夠多的資本，今年上半年又大幅度加碼股息，下半年台股呈現低靡狀態，ETF很快就會把老本耗盡。

這個跡象其實不難發現！過半券商都有公開高股息ETF的淨值組成，從組成中可以看出該檔ETF的老本充足狀況。

舉例來說，本月即將除息的國泰永續高股息（00878），來自成分股的股利所得有0.91元，資本利得有6.84元，合計總共有7.75元。上一季00878配發0.55 元，本季要維持0.55元，稀飯認為是沒有問題的！

但稀飯要提醒，資本利得是會隨著股價波動而有所浮動的，以上算法只是樂觀的估計。

另外，觀察台新永續高息中小（00936）的淨值組成，股利所得有0.30元，資本利得有0.67元，合計僅剩0.97元，其實已經很緊繃了，到明年上半年要維持 0.08元已經算很吃緊了！所以本月要加碼的機會基本上就是不！可！能！了！

稀飯有整理本月即將除息的14檔股票型ETF ，希望大家能夠仔細研究自己持有或預計持有的標的的組成，才能更早預測未來的狀況哦！

除了淨值組成外，稀飯還有同步整理「流動性表現」、「過往配息表現」、「填息表現」、「前三大成分股」。

資訊很多，但如果你有認真研究、閱讀，這可以作為你判斷的標準之一，你會比多數投資人還要更有底氣的！

◎本文內容已獲要不要來點稀飯套餐授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00940元大臺灣價值高息 成分股 淨值 資本利得 高股息

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