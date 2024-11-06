快訊

義務役下基地首射紅隼火箭 「不發彈」虛驚一場

蘋果AI新功能勾不起銷售潮 語系、地緣政治成發展隱憂

宜蘭爆疑性侵！幼兒園女童遭師手打下體紅腫痛 縣府展開調查

聽新聞
0:00 / 0:00

川普若勝選對鴻海（2317）、台積電（2330）將是利空？買00878「進可攻、退可守」！

聯合新聞網／ 綜合報導
川普。法新社
川普。法新社

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國前總統川普再戰白宮，這回對上民主黨女戰神賀錦麗，開票在台灣時間11月6日起跑，根據CNN和NBC掌握的最新開票預測，川普持續領先賀錦麗的選舉人票，目前看來川普勝率較大，也讓投資賭盤一面倒。隨著美國總統大選結果逐漸明朗，在不確定性消除下，有利股市回歸基本面，帶動台股近日走強，其中具「進可攻、退可守」特性的高股息ETF，最受市場青睞，近日成交量及價格都有亮眼表現。

觀察市面上規模最大的五檔高股息ETF週二的成交量，國泰永續高股息（00878）突破7.7萬張、元大高股息（0056）也有2萬張、群益台灣精選高息（00919）則有6萬張、復華台灣科技優息（00929）及元大台灣價值高息（00940），成交量也都站上5位數，進一步觀察今盤中價格，00878、漲幅達0.7%領先群雄，元大0056上漲0.42%，群益00919、復華00929、元大00940也都有約0.3%漲幅。

ETF達人分析，00878正是本月要除息的台股重量級ETF，也是目前規模、受益人數、定期定額人數三冠王，最新規模衝上3432億元，受益人數突破145萬人，不僅具有較佳的流動性，也落實風險分散，攤開成分股來看，金融保險、電腦周邊設備、半導體族群各佔約2成，投資人不用擔心川普當選的話，科技股會被打壓，如果ETF單一持股比例過大，股價會上沖下洗，在美大選結果尚未明朗前，00878產業分散的特性，更適合此時此刻波動的市場，且近期還有除息話題，這次每單位將配發0.55元，想參加除息的投資人記得要在11/15買進。

投資專家認為，全球瘋AI，預估明年台股還會有高點，尤其美選結束後，股市雜音消除，表現有望平穩向上，迎接明年行情，整體而言後市表現樂觀，且分析2025年市場發展，科技類股會持續噴發，尤其聯發科、英特爾、高通等大廠，陸續推出AI PC處理器，要來搶奪2025年的AI PC市場，「AI+科技」可以說是2025年的投資關鍵字，投資人趁現在加碼布局，才能在未來搭上噴發行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

00878、006208、SPY…領到股息有無再投入會差多少？ 大芥：長期下來複利會很可觀

006208真能實現月月領10萬？達人「這1類人才適合」：若遇黑天鵝恐大虧

抽中星宇航空（2646）沒出掉怎辦？ 艾蜜莉：中籤不理解的股票當天就賣掉

快上車！0056未來3個月100%上漲、0050上漲率90%...20檔ETF年底行情大看好

相關新聞

川普若勝選對鴻海（2317）、台積電（2330）將是利空？買00878「進可攻、退可守」！

美國前總統川普再戰白宮，這回對上民主黨女戰神賀錦麗，開票將在台灣時間11月6日起跑，根據CNN和NBC掌握的最新開票預測，川普持續領先賀錦麗的選舉人票，目前看來川普勝率較大，也讓投資賭盤一面倒。

快上車！0056未來3個月100%上漲、0050上漲率90%...20檔ETF年底行情大看好

統計台股過去38年數據，年底往往因為投信作帳、科技股旺季等因素，大盤在11月~12月的上漲機率將大大提升到61%以及76%，平均漲幅為2.39%。 那麼除了個股以外，ETF是否也有做做價差的機會？這篇筆者針對ETF的歷年數據來帶大家做一些分析。

00959B投等美債長期資產配置新寵兒！ 規模成長與受益人數 皆奪冠

大華投等美債15Y+（00959B）、中信低碳新興債（00884B）與中信優息投資級債等債券ETF（00948B），近一個月的規模都有大幅成長。其中首次配息的00959B更是受到投資人青睞，規模與受益人數成長雙雙奪冠。

006208真能實現月月領10萬？達人「這1類人才適合」：若遇黑天鵝恐大虧

今天偶然看到一位網紅提到的一個論點，覺得很有意思，就提出來讓大家參考！他的標題是只買富邦台50（006208）「月月領10萬元」，因為這位我以前還蠻喜歡看他的YT，口條非常清晰，所以，認真看完他的想法及作法，然後提出我個人的一些建議。

美債留或跑？他想改買00713、00919 網反勸：00935、00757賺更多

美債自從美國聯準會降息以後價格表現不理想，有投資人猶豫「美債該留或該跑？」他猶豫是否該趁手上美債尚屬有賺錢的狀態時賣出，再改買ETF，考慮標的包括00713、00919、00944、00939等，其他人建議「有賺快跑」，建議他「要做價差就選科技股，00935、00757賺更多」。

下跌呼籲別碰、漲上去變他的飆股？ 達人：身為散戶買大盤ETF就好！

身為散戶，買大盤，或是買ETF ，就好，真的不要做個股波段，除非你自認財商是到達倖存者偏差的等級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。