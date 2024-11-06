川普若勝選對鴻海（2317）、台積電（2330）將是利空？買00878「進可攻、退可守」！

‧【美國大選開票不斷更新】選情拉鋸！賀錦麗拿下維吉尼亞 205：230緊咬川普

美國前總統川普再戰白宮，這回對上民主黨女戰神賀錦麗，開票在台灣時間11月6日起跑，根據CNN和NBC掌握的最新開票預測，川普持續領先賀錦麗的選舉人票，目前看來川普勝率較大，也讓投資賭盤一面倒。隨著美國總統大選結果逐漸明朗，在不確定性消除下，有利股市回歸基本面，帶動台股近日走強，其中具「進可攻、退可守」特性的高股息ETF，最受市場青睞，近日成交量及價格都有亮眼表現。

觀察市面上規模最大的五檔高股息ETF週二的成交量，國泰永續高股息（00878）突破7.7萬張、元大高股息（0056）也有2萬張、群益台灣精選高息（00919）則有6萬張、復華台灣科技優息（00929）及元大台灣價值高息（00940），成交量也都站上5位數，進一步觀察今盤中價格，00878、漲幅達0.7%領先群雄，元大0056上漲0.42%，群益00919、復華00929、元大00940也都有約0.3%漲幅。

ETF達人分析，00878正是本月要除息的台股重量級ETF，也是目前規模、受益人數、定期定額人數三冠王，最新規模衝上3432億元，受益人數突破145萬人，不僅具有較佳的流動性，也落實風險分散，攤開成分股來看，金融保險、電腦周邊設備、半導體族群各佔約2成，投資人不用擔心川普當選的話，科技股會被打壓，如果ETF單一持股比例過大，股價會上沖下洗，在美大選結果尚未明朗前，00878產業分散的特性，更適合此時此刻波動的市場，且近期還有除息話題，這次每單位將配發0.55元，想參加除息的投資人記得要在11/15買進。

投資專家認為，全球瘋AI，預估明年台股還會有高點，尤其美選結束後，股市雜音消除，表現有望平穩向上，迎接明年行情，整體而言後市表現樂觀，且分析2025年市場發展，科技類股會持續噴發，尤其聯發科、英特爾、高通等大廠，陸續推出AI PC處理器，要來搶奪2025年的AI PC市場，「AI+科技」可以說是2025年的投資關鍵字，投資人趁現在加碼布局，才能在未來搭上噴發行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。