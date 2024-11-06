快上車！0056未來3個月100%上漲、0050上漲率90%...20檔ETF年底行情大看好

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統計台股過去38年數據，年底往往因為投信作帳、科技股旺季等因素，大盤在11月~12月的上漲機率將大大提升到61%以及76%，平均漲幅為2.39%。

那麼除了個股以外，ETF是否也有做做價差的機會？這篇筆者針對ETF的歷年數據來帶大家做一些分析。

20檔ETF在11月上漲機率超過8成

筆者統計掛牌至少5年以上的ETF過去在11月的上漲表現，共有20檔ETF在這個月的上漲機率超過80%，平均漲幅達4.90%。

其中更是有5檔的上漲機率為100%，分別是國泰臺韓科技（00735）、元大全球AI（00762）、國泰費城半導體（00830）、元大臺灣ESG永續（00850）、第一金工業30（00728），平均漲幅達7.57%。

另外元大台灣50（0050）的上漲機率則是有57.14%，與台股歷史的61%相近。

元大高股息（0056）在未來三個月的上漲機率達100%

前面的數據僅統計11月單月的數據，那這邊筆者統計的是從11月一直到1月未來三個月的上漲機率，同樣也有20檔ETF在80%以上，平均漲幅為4.62%。

其中值得關注的是元大高股息（0056），在長達16年的數據中顯示未來三個月的上漲機率竟達到100%，平均漲幅達到5.47%。

另外元大台灣50（0050）的上漲機率也有達到90%，平均漲幅4.82%，也是有很不錯的表現。

參考數據以外也需留意外在變數

數據看下來雖然美好，但今年也有需要注意的變數，包括11月5日將舉行的美國總統大選，以及現在全球市場投資人都在關注的經濟軟著陸狀況等等，都可能會是造成短期股市震盪的因素。

所以除了參考過往數據以外，仍然要加入當下的時空背景來做短線操作的判斷，避免像有些投資人操作個股常常從短線進出失利，反而變成「長期抱股」。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。