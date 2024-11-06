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00959B投等美債長期資產配置新寵兒！ 規模成長與受益人數 皆奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

隨著全球市場迎來關鍵的政治與經濟時刻，投資人對資產配置的穩定性與安全性需求日益增加。根據CMONEY統計，與九月相比，包含大華投等美債15Y+（00959B）、中信低碳新興債（00884B）與中信優息投資級債等債券ETF（00948B），近一個月的規模都有大幅成長。其中首次配息的00959B更是受到投資人青睞，規模與受益人數成長雙雙奪冠。

00959B經理人郭修誠表示，本週美國總統大選在台灣時間周三中午後陸續開票，最新的民意調查顯示，川普與賀錦麗的雙方支持者勢均力敵，若選舉結果充滿爭議，計票過程可能拖延。此外，周五將舉行的美國聯邦準備理事會（FED）利率決策會議，亦將影響市場情緒和未來經濟政策，上述兩件大事均為市場帶來潛在的波動風險。

郭修誠表示，美國10年期公債的殖利率近一個月幾乎都在4%上下。引發此現象除了美國整體經濟活動仍強勁外，投資人降低對美國聯準會（FED）降息步伐的預期，也讓殖利率仍位於高原區。

在此環境下，高票息的長天期投資級公司債，可提供投資人穩健的債息收入；換言之，若是十年期公債殖利率下滑，債券價格上升，投資人亦有機會獲得資本利得。這代表著，無論接下來聯準會利率會議結果如何，投資人都有「利」可得。

郭修誠指出，投資人在面對美國政治情況不明和通膨等多重因素不確定性時，往往會選擇較低波動與相對穩定回報的投資商品...

00959B具有「高票息」、「高品質」與「低入手價」二高一低特性，聚焦於美國境內發行、15年以上長天期、且平均信評為BBB的投資級公司債。

同時也是目前市場上唯一指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」，讓投組長期有穩定的現金流。

自8/28掛牌日以來，從受益人與規模的成長可見逐漸獲投資人喜愛。本月初除息之後，11月中也將公告第二次的評價結果，預估除息日為12/4，提供投資人月底領息的優質選擇。

債券ETF近一月規模成長前十名

資料來源：CMONEY，規模統計至2024/11/04，受益人統計至2024/11/01。
資料來源：CMONEY，規模統計至2024/11/04，受益人統計至2024/11/01。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00959B大華投等美債15Y+ 債券ETF 川普 美國大選 聯準會 通膨 降息

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