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006208真能實現月月領10萬？達人「這1類人才適合」：若遇黑天鵝恐大虧

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
市值型ETF雖然長期報酬優於高股息，但股價往往會隨著大盤波動而受影響。台股示意圖／中央社
市值型ETF雖然長期報酬優於高股息，但股價往往會隨著大盤波動而受影響。台股示意圖／中央社

今天偶然看到一位網紅提到的一個論點，覺得很有意思，就提出來讓大家參考！他的標題是只買富邦台50（006208）「月月領10萬元」，因為這位我以前還蠻喜歡看他的YT，口條非常清晰，所以，認真看完他的想法及作法，然後提出我個人的一些建議。

她提的做法如下，方法一：股息版（用市值型006208來達成），也就是約4000萬的存股，要能達成每月領10萬的被動收入，用需要的張數，去查了一下集保交換所人數，沒幾個人達成。

我要說的是，當你擁有這樣規模的資產時，會考慮其他的方式，很多網紅就是因為他還沒有達成，喜歡用數據去模擬，就常會與事實偏離的狀況。

方法二：用賣股來達成，裡面沒詳細交代，賣股詳細的程序，相信他應該也沒實際做過。

我提出幾個疑點，賣股有一個很大的缺點，那就是可能會損失本金的規模。依據他的說法是依據平均數據，將每年的獲利（資產利得）賣掉，取得相當的被動收入，那下跌的那幾年，如果這樣做，可是賠錢賣股，那是不是就傷到本金了？那如果不賣股，就沒有被動收入，是不是很兩難？

小結：

1、市值型的平均績效數據通常優於高股息型，這沒什麼好辯論的，但如果在市值型大跌的那幾年（例如新冠病毒那幾年），如果你要靠賣股，取得需要的被動收入，那一定會蒙受不小的損失。

2、賣股本身股數減少。他們以理論去算每年的成長率，把賺的資本利得賣掉，理論上沒損及本金，但事實就不是這樣；如果真的是平穩的股票，那是可以，但往往股市就不會沒有波動，大概每3年左右，就會給你一個不大不小的驚嚇。

所以，當景氣不好時，賣股取得被動收入，會直接傷到本金的規模。

市值型沒有不好，適當配置也能增加你的報酬率，但不太適用於需長期要穩定收入的族群，比較適合有穩定的主動收入（例如上班族或幫小孩存未來教育資金），平常不會動用，至少存個5年以上，當大漲時一次提領，會是比較好的模式。

那同樣的本金規模4000萬，我們用高股息ETF，可以取得多少被動收入呢？我們用7%來計算，可以約得23萬／月。

不要說7%太高，高股息以平均6~8%是差不多的數據，市值型都可以用平均來算，我用7%來算，絕對不是美化數據，而且如果加上複利效應，也不會只有7%。

如果你看過我以前的文章，這是用傳統的方法3，若你用我的方法4，那數據可能是好幾倍。

◎本文內容已獲泰北哥聊財經授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

006208富邦台50 市值型 高股息

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