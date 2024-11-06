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下跌呼籲別碰、漲上去變他的飆股？ 達人：身為散戶買大盤ETF就好！
其實哲哲60秒在9月底10月初是呼籲會員長榮海運運價下跌不要碰的。但長榮海運現在11月變成哲哲推薦的飆股了。
我個人其實對哲哲印象還不錯，至少他做什麼股票他都很坦白，而且他還會捐救護車。
我只是單純覺得，不是針對哲哲啦，是所有的波段客，網紅，其實每次po出大賺的飆股的時候，
1.不會跟你說他之前猜錯套牢的是哪些股票
2.其實他推薦的飆股，大多數跟他的基本面/技術面分析無關，其實說穿了就是總經風向／主力（政府／ETF都是主力之一）操控，他剛好摸到。
這不是在說哲哲，是在說所有po飆股的人，包括我自己，其實都是矇到的，前陣子的飆股重電/營建，其實也跟分析師的分析能力無關，主力（政府）政策風向來了，風口的豬飛了，然後風走了，豬摔斷腿（我的腿也有摔到掰咖）。
身為散戶，買大盤，或是買ETF ，就好，真的不要做個股波段，除非你自認財商是到達倖存者偏差的等級。
◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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