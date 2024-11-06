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00878、006208、SPY…領到股息有無再投入會差多少？ 大芥：長期下來複利會很可觀

聯合新聞網／ 大芥存股
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

嗨，大家好！大家領到股息後，會怎麼使用呢？

1.當作日常消費使用，拿去花掉

2.把股息再投入至原先標的

3.把股息投入至其他標的或資產

大芥自己目前是 2，會把股息再投入至原先的標的。

如果還不知道什麼是股息再投入、想知道大芥選擇將股息投入原先標的的原因，就繼續往下看吧...

什麼是「股息再投入」？

股息再投入指的是把股票配息後的股息再次買進原先標的，增加原有標的的股數；透過長期的複利效果帶來可觀的報酬，也稱作「股息再投入計畫」 (DRIP: Dividend Reinvestment Plan)。

那麼有無將股息再投入，對於報酬表現來說到底差多少呢？

試算條件

試算金額及投入方式：單筆投入 100 萬，來比較有無股息再投入的年化報酬率及總報酬差異

試算標的：00878、006208、SPY

各標的從上市日期開始試算，時長會不同哦！（試算資料來自YP指投網）

00878有無股息再投入報酬差異

比較時間：2020-07-20 ~ 2024-11-02

年化報酬率

無股息再投入：9.68%

有股息再投入：17.01%

總報酬

無股息再投入：149萬

有股息再投入：197萬

006208有無股息再投入報酬差異

比較時間：2012-07-17 ~ 2024-11-02

年化報酬率

無股息再投入：11.54%

有股息再投入：15.39%

總報酬

無股息再投入：383萬

有股息再投入：581萬

SPY有無股息再投入報酬差異

比較時間：1993-01-22 ~ 2024-11-02

年化報酬率

無股息再投入：8.41%

有股息再投入：10.40%

總報酬

無股息再投入：1300萬

有股息再投入：2321萬

股息再投入的優點

對長期投資者來說，只要持續將領到的股息再投入標的，長期下來複利所帶來的報酬就會非常可觀！

可以善用複利效果放大資產

結語

如果本身還沒有退休，仍有工作收入能支付生活開銷，那麼在領到股息後可以先不要花掉，透過股息再投入的長期複利效果，創造更多報酬，讓資產持續成長，加速達成自己期望的財務目標！

◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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