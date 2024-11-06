00878還持有嗎？ 瑞奇媽：不僅抱牢還一直「累積部位」達成150張
每次瑞奇媽在分享其他高股息標的，就會有寶寶私訊：「瑞奇媽，你還持有00878嗎？」
有！
不僅持有，還一直累積部位，每次其他高股息傳出大爆配的新聞，00878還是按照自己的步伐，交出穩健又亮眼的成績單。
00878也是瑞奇媽千萬市值股票的根基，若高股息有E人和I人，我想00878就是那個I吧！
沒有大爆配搏取眼球，但從沒讓你失望，穩穩的走自己的步伐，瑞奇媽的高股息長子，果然是弟弟妹妹的表率。
你呢？也繼續買入、持有00878嗎？
◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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