高股息ETF抓穩「這指標」 不懼降息風

今年上半年台股受惠AI風潮，加權指數一路攻頂，多檔市值型ETF年初至今報酬率也紛紛繳出好成績；而高股息型ETF也不遑多讓，在上半年宣告配息金額時好幾檔也開出亮眼數字，然而隨著下半年加權指數趨緩上升外加高股息可配發資本利得彈藥幾乎打完，不難觀察到高股息ETF公告配息金額開始下滑，配息率降低，如此現象也讓投資人對息收配發狀況感到焦慮，對此情形，富蘭克林華美投信指出，投資高股息產品仍在於是否能穩定配息與快速填息，才是滿足現金流需求的關鍵。

從財經M平方台股殖利率曲線圖來看，今年1月台股殖利率為3.46%，但在9月時已下滑到2.56%，顯示台股配發股息金額已跟不上股價成長幅度，而股息配發主要又以股利所得、資本利得、收益平準金為主，因此未來高股息要維持亮眼配息率，股利與獲利價差將是關鍵。

不過市場上配發股利企業眾多，究竟投資人能透過什麼指標來選到能發出高股利與持續成長的企業呢？最關鍵指標之一絕對是「股東權益報酬率(ROE)」，只有真正替股東賺到錢，並且年年越賺越多的企業，才能真正有底氣發出高股利外，更因營收成長亮眼而推升股價，來提高既能發出股息也能迴避貼息的機率。

然而ROE指標需要透過查詢與計算得出，一般投資人較難花費時間研究，因此若直接投資以ROE做為選股邏輯的ETF，便能輕鬆掌握一大票會替股東賺錢的優質公司，由富蘭克林華美投信所推出近期掛牌上市的FT臺灣永續高息（00961），所追蹤的指數「ICE臺灣ESG高息指數」正是以ROE指標做為核心選股邏輯，透過過去一年ROE>0作為獲利性篩選找出真正賺錢公司，再透過ROE季成長率結合股利率做持股權重加減碼，確保不僅有高股息，價格成長更有力。

目前00961將於11月迎來今年度第二次持股調整，本次調整著重納入更具股價與股息成長潛力的股票，有興趣的投資人不妨關注後續公布的消息，擇時進場捕捉長期收益機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。