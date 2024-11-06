00915成高股息績效新王者！00713、00918落後近8%...00943成黑馬

＊原文時間為10月31日。

明（1）日台股照常開盤！11月份配息的ETF也即將公告配息金額了，真令人期待！不過除了殖利率外，含息績效更為重要，稀飯久違來整理10月份的高股息 ETF績效榜啦！

本月護國神山台積電（2330）以單月7.63%的報酬甩開所有高股息ETF，第二名則由兆豐電子高息等權（00943）拿下，上個月配發0.15元的股利，計算單月含息績效來到3.07%！甚至贏過第三名的加權指數的0.63%績效。

另外三檔正報酬的ETF分別為大華優利高填息30（00918）、復華富時高息低波（00731）及國泰永續高股息（00878），分別績效為0.63%、0.55%及0.53%。其中，後兩檔ETF11月都會進行除息哦！期待他們同時也有亮眼的殖利率表現。

計算今年以來的含息報酬，高股息ETF仍以凱基優選高股息30（00915）的28.56%拿到冠軍寶座，儘管10月表現較為平淡，但仍能撼動不了它的地位！足足領先第二、第三名的元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）8%以上！

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